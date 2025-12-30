У ДТП за участі Джошуа загинули два його тренери

Загиблі Сіна Гамі та Латіф Адойєле були близькими друзями Джошуа

У результаті аварії, учасником якої став колишній чемпіон світу з боксу за трьома версіями в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа, загинули два його тренери. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба британської промоутерської компанії Matchroom Boxing, з якою працює Джошуа.

Внаслідок аварії загинули Сіна Гамі та Латіф Адойєле. Вони працювали з Джошуа над силовими вправами та загальною фізичною підготовкою, а також були близькими друзями боксера.

Внаслідок аварії загинули Сіна Гамі та Латіф Адойєле

Вони прибули до Нігерії у неділю, 28 грудня, у відпустку після попереднього бою британця, який пройшов 19 грудня та завершився перемогою над американцем Джейком Полом нокаутом у шостому раунді.

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа отримав травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Нігерії.

Поліція штату Огун підтвердила, що аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан. За даними поліції, в аварію потрапив позашляховик Lexus, на якому їхав Джошуа.

До слова, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».