«Артан»: Сьогодні наш прапор тримають переможці

Ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку спецпідрозділу «Артан» в Instagram.

«Ентоні Джошуа готувався до бою в команді Олександра Усика – у просторі, де кожен рух має вагу, а час формує характер. Перемога не стала випадковістю. Вона була наслідком шляху, дисципліни й віри. Сьогодні наш прапор тримають переможці. Не як трофей – як символ. Бо прапори не піднімають випадкові люди. Їх тримають ті, хто вже навчився вистоювати, падати й знову вставати», – йдеться у дописі на сторінці спецпідрозділу «Артан».

Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 грудня, ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) переміг відеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 КО) в американському Маямі. Британець декілька разів відправляв суперника у нокдаун, а в шостому раунді завершив бій нокаутом.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.