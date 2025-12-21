Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР
«Артан»: Прапори не піднімають випадкові люди

«Артан»: Сьогодні наш прапор тримають переможці

Ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку спецпідрозділу «Артан» в Instagram.

«Ентоні Джошуа готувався до бою в команді Олександра Усика – у просторі, де кожен рух має вагу, а час формує характер. Перемога не стала випадковістю. Вона була наслідком шляху, дисципліни й віри. Сьогодні наш прапор тримають переможці. Не як трофей – як символ. Бо прапори не піднімають випадкові люди. Їх тримають ті, хто вже навчився вистоювати, падати й знову вставати», – йдеться у дописі на сторінці спецпідрозділу «Артан».

Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 грудня, ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) переміг відеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 КО) в американському Маямі. Британець декілька разів відправляв суперника у нокдаун, а в шостому раунді завершив бій нокаутом.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: ГУР Ентоні Джошуа бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський боксер 19 грудня в Маямі (США) проведе бій проти блогера Джейка Пола
Усик зробив Джошуа оригінальний подарунок та розповів йому про історію України
18 грудня, 10:44
До Паралімпійських Ігор-2026 Україну очікує ще два етапи Кубка світу
Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу
15 грудня, 16:11
До цього сезону найкращим результатом Віталія на етапах КС було 37-ме місце на великому та польотному трамплінах
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
9 грудня, 16:01
18-річний український плавець (ліворуч) фінішував другим на 50 м вільним стилем
Шеремет з юніорським рекордом світу здобув срібло чемпіонату Європи з плавання
8 грудня, 13:34
У ваговій категорії до 73 кг українка Куц (праворуч) виграла два поєдинки
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
4 грудня, 14:11
Поза топ-80 Дудченко фінішував на Кубку світу ще в сезоні 2020/21 – тоді це ставалося тричі
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 
4 грудня, 11:29
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Російські лижники за допомогою суду отримали можливість потрапити на Олімпіаду-2026
2 грудня, 13:11
П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
1 грудня, 15:21
Олександр відмовився від захисту титулу IBF у 2024 році, але потім повернув собі пояс завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
25 листопада, 21:20

Новини

Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР
Джошуа зробив фото з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР
Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту
Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту
Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри
Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри
Костюк стала переможницею World Tennis League
Костюк стала переможницею World Tennis League
Данча зупинилася за крок до п'єдесталу на етапі Кубка світу
Данча зупинилася за крок до п'єдесталу на етапі Кубка світу
Шульга набрав 11 очок в матчі G-ліги
Шульга набрав 11 очок в матчі G-ліги

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua