Чемпіон світу з футболу назвав неповагою заяву президента ФІФА про збірну Італії

Інфантіно пожартував, що ФІФА може розширити кількість учасників Чемпіонату світу, щоб Італія потрапила на турнір

Тарделлі критично відгукнувся про слова Інфантіно

Чемпіон світу 1982 року у складі збірної Італії Марко Тарделлі вважає, що слова президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про «Скуадри Адзурри» є проявом неповаги. Слова видатного гравця наводить журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соцмережі X, інформує «Главком».

Інфантіно жартома заявив, що ФІФА може розширити кількість учасників Чемпіонату світу, щоб збірна Італії потрапила на турнір.

«За наявності 64 команд Італія, можливо, змогла б пройти кваліфікацію. Можливо, нам варто дійти до 228», – сказав Інфантіно в інтерв'ю.

Тарделлі вважає, що Інфантіно не мав права робити таку заяву.

«Він виявив неповагу щодо Італії. Він не має права говорити такі речі, особливо як президент ФІФА», – сказав Тарделлі.

Як повідомлялося, Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу.

Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається Чемпіонат світу 2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0).

У кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).