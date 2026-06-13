«Динамо» здійснило неочікуваний трансфер, підписавши контракт з українським воротарем

Ілля Ольховий продовжить кар'єру в київському клубі

Український воротар Ілля Ольховий перейшов із «Ниви» Тернопіль до «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба київського клубу.

Термін угоди між 23-річним футболістом і столичним грандом залишається невідомим, так само як і фінансові деталі.

«Ілля народився 30 травня 2003 року в Тернополі. Перші кроки у футболі робив у місцевій ДЮСШ. Згодом переїхав до Львова, закінчив Академію місцевого однойменного клубу, після чого виступав за юнацьку команду «Львова».

В УПЛ дебютував 25 травня 2023 року в матчі ФК «Львів» – «Чорноморець» (0:1). Після завершення сезону-2022/2023, в якому провів три матчі в елітному дивізіоні, Ілля підписав контракт із закарпатським «Минаєм», у складі якого зіграв 2 матчі в рамках УПЛ», – повідомило «Динамо».

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У минулому сезоні в активі Іллі Ольхового 32 матчі на клубному рівні, 11 з яких стали «сухими». Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 150 тисяч євро.

Нагадаємо, 12 червня частина гравців київського «Динамо» пройшла традиційний медогляд перед стартом тренувальних зборів. «Біло-сині» зібралися не в повному складі – футболісти, які залучалися до національної та молодіжної збірних України, пішли у відпустку пізніше, тому отримали можливість приєднатися до команди вже в ході передсезонної підготовки.

В клініці не було й легіонерів, які перебувають за межами України і пройдуть медогляд в Австрії, де проходитиме підготовка команди до нового сезону в Прем'єр-лізі та Лізі Європи.

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк розраховує на 36 футболістів, проте наразі невідомо, чи всі з них вирушать до Австрії

Склад «Динамо» на передсезонні збори:

Воротарі : Руслан Нещерет, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко, Борис Манько

: Руслан Нещерет, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко, Борис Манько Захисники : Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навін Малиш, Денис Дикий

: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навін Малиш, Денис Дикий Півзахисники : Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Олексій Гусєв, Шола Огундана, Валентин Рубчинський, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес

: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Олексій Гусєв, Шола Огундана, Валентин Рубчинський, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес Нападники: Матвій Пономаренко, Владислав Герич, Едуардо Герреро, Владислав Бленуцє

У суботу, 13 червня, динамівці проведуть на своїй клубній базі в Конча-Заспі перше після відпустки тренування, а наступного дня «біло-сині» вирушать на збір, де будуть готуватись до старту в Лізі Європи.