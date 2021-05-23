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    Усику дали десять днів на переговори з Джошуа. Українець станцював (відео)

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    Ентоні Джошуа й Олександр Усик мають провести швидкі переговори - Усику дали десять днів на переговори з Джошуа. Українець станцював (відео)
    Ентоні Джошуа й Олександр Усик мають провести швидкі переговори
    Фото з відкритих джерел

    Боксери, ймовірно, проведуть поєдинок уже в серпні

    Бій між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і екс-абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком санкціоновано WBO. Про це повідомив менеджер Усика Олександр Красюк в своєму «інстаграмі».

    «WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа. У промоутерів 10 днів на переговори», – написав Красюк.

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    Раніше в ЗМІ з'являлися дати можливого поєдинку Джошуа з Усиком – 21 і 28 серпня. Очікувалося, що в серпні Ентоні битиметься з Тайсоном Ф'юрі, але той, найімовірніше, змушений буде провести третю зустріч з Деонтеєм Уайлдером.

    Промоутер Боб Арум повідомив, що в найближчі дні Ф'юрі та Вайлдер підпишуть контракт на бій, після чого про проведення бою буде оголошено офіційно. Якщо це станеться, об'єднавчий бій Ф'юрі з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, спочатку запланований на 14 серпня, доведеться відкласти на невизначений термін.

    У грудні 2018 року перший бій Ф'юрі – Вайлдер завершився внічию. У лютому 2020 року британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у важкій вазі.

    Поєдинок між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа, ймовірно, пройде на лондонському «Уемблі».

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    Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

    Після того, як WBO підтвердила бій, українець станцював.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усику дали десять днів на переговори з Джошуа. Українець станцював (відео)