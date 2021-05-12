«Шахтар» остаточно визначився з головним тренером

У Сассуоло повідомляють, що контракт Де Дзербі з «гірниками» вже підписано

Новим головним тренером «Шахтаря» стане наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзербі. Найперспективнішого спеціаліста Серії А хотіла бачити в себе «Фіорентина», проте він обрав донецький клуб. Про це сообщает Sassuolo News.

Контракт тренера з «гірниками», як повідомляється, вже укладено. Він розрахованій на два роки з можлівістю продовження ще на один рік. Де Дзербі в «Шахтарі» отримуватиме зарплату в размірі €2 млн за сезон.

Де Дзербі керуватиме «Сассуоло» останні три матчі сезону Серії А, після чого він вилетить в Україну, де приєднається до нової команди.

Заступник директора з футболу донецького клубу Карло Ніколіні контактував останні два тіжні з Де Дзербі, що прискорило процес переговорів. «Шахтар» переконав тренера в привабливості проекту. З переходом Де Дзербі також пов'язують можливі трансфери гравців «Сассуоло» в український клуб – півзахисніків Жеремі Бога и Філіпа Джурічіча.

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