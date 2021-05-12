Помилка Мессі коштуватиме «Барселоні» чемпіонства в Іспаніі

Ліонель Мессі помиляється не часто, але й він не ідеал

Капітан «привіз» гол, а його команда не втримала перемогу в грі з «Леванте»

«Барселона», схоже, вибула з боротьби за перше місце в чемпіонаті Іспанії. У матчі 36-го туру проти «Леванте» каталонці не втримали перемогу і задовольнилися нічиєю – 3:3.

В першому таймі голи Мессі і Педрі принесли «Барселоні» комфортну перевагу. Проте вже на початку другої половини зустрічі «Леванте» відновив статус-кво. Другий гол у ворота «синьо-ранатових» влетів після помилки Мессі: Лео неакуратно віддав передачу в бік свого штрафного.

Згодом «Барселона» знову вийшла вперед , але й цього разу «Леванте зумів відігратися.

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12 травня «матрацники» приймають «Реал Сосьєдад». Таким чином, чемпіонство, ймовірно, розіграють «Атлетіко» і «Реал», у якого 35 очок.