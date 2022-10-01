18 людей постраждали в Іспанії внаслідок наукового експерименту

Під час експерименту на очах у групи дітей і дорослих вибухнула банка з рідким азотом

В іспанській провінції Жирона в Каталонії щонайменше 18 людей, у тому числі десять дітей, отримали поранення внаслідок вибуху. Це сталося під час наукового експерименту, проведеного місцевим університетом, повідомляє газета El Pais.

У Twitter опубліковано кадри з місця подій.

Співробітник місцевого вишу проводив експеримент перед глядачами, зібралося близько 300 осіб. Сутью випробувань було показати, що буває, якщо з'єднати в бочці рідкий азот та гарячу воду. В експерименті брали участь двоє вчених, один вливав рідину, інший тримав металеві барабани. Коли перший почав переливати воду та азот у ємності, стався вибух.

Поки що не повідомляється, що саме пішло не так. Загиблих немає, але один із експериментаторів отримав серйозні поранення.

L’explosió d’un bidó amb nitrogen a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocat 4 ferits menys greus i 11 lleus segons el @semgencat. Els 4 menys greus i 1 de lleu són al Trueta. La resta al CAP i a Santa Caterina. L’impacte ha estat molt potent. Desconec autor vídeo. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN — Anna Punsí (@punsix) September 30, 2022

Також постраждали деякі глядачі, усі вони вже госпіталізовані.

До слова, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.