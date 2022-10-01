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18 людей постраждали в Іспанії внаслідок наукового експерименту

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
18 людей постраждали в Іспанії внаслідок наукового експерименту
В експерименті брали участь двоє вчених
фото з відкритих джерел

Під час експерименту на очах у групи дітей і дорослих вибухнула банка з рідким азотом

В іспанській провінції Жирона в Каталонії щонайменше 18 людей, у тому числі десять дітей, отримали поранення внаслідок вибуху. Це сталося під час наукового експерименту, проведеного місцевим університетом, повідомляє газета El Pais. 

У Twitter опубліковано кадри з місця подій.

Співробітник місцевого вишу проводив експеримент перед глядачами, зібралося близько 300 осіб. Сутью випробувань було показати, що буває, якщо з'єднати в бочці рідкий азот та гарячу воду. В експерименті брали участь двоє вчених, один вливав рідину, інший тримав металеві барабани. Коли перший почав переливати воду та азот у ємності, стався вибух.

Поки що не повідомляється, що саме пішло не так. Загиблих немає, але один із експериментаторів отримав серйозні поранення.

Також постраждали деякі глядачі, усі вони вже госпіталізовані.

До слова, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

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