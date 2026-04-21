В Італії розпочалося податкове розслідування щодо пілотів та команд Формули-1 – ЗМІ

Згідно з законами Італії, іноземці, які беруть участь у змаганнях на території країни, мають сплачувати податок із зароблених там доходів

Податкові органи Італії розпочали розслідування щодо гонщиків Формули-1 та команд, які можуть бути зобов'язані доплатити податки з доходів, отриманих під час Гран-прі на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RacingNews365.

Зазначається, що фінансова поліція Італії надіслала гонщикам листи з вимогою подати податкові декларації за 2025 рік та зв'язатися з владою особисто чи через представника. Італія також має намір перевірити дотримання податкового законодавства за попередні роки.

Згідно з італійськими законами, іноземні спортсмени, які беруть участь у змаганнях на території країни, зобов'язані сплачувати податок із зароблених там доходів.

Для отримання інформації щодо доходів податкові органи Італії запросять доступ до контрактів гонщиків та спонсорських угод. Якщо сума несплаченого податку перевищить 50 тис. євро, це може кваліфікуватися як кримінальний злочин. Крім заборгованості порушникам загрожують великі штрафи.

В останні роки Формула-1 проводила гонки на трьох італійських трасах: у Монці (Гран-прі Італії), Імолі (Гран-прі Емілії-Романьї) та Муджелло (Гран-прі Тоскани у 2020 році). Рахункова палата Італії доручила провести перевірки у всіх трьох провінціях.

