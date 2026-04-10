Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа
Хантер Байден, син колишнього президента США Джо Байдена, викликав на поєдинок Еріка Трампу та Дональда Трампа-молодшого – синів чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
За словами Байдена, з ідеєю щодо поєдинку до нього звернувся блогер Ендрю Келлахан.
«Я готовий на 100%, якщо він зможе їх умовити. Якщо він це проверне, я в справі», – заявив Байден-молодший.
Хантеру Байдену 56 років, Дональду Трампу-молодшому – 48 років, Еріку Трампу – 42 роки.
Варто зазначити, що 14 червня 2026 року на території Білого дому відбудеться турнір UFC, який буде приурочений до 250-річчя незалежності США. Він стане першим професійним спортивним заходом у Білому домі.
UFC витратить до $60 млн на організацію турніру у Білому домі.
Для проведення шоу у Білому домі UFC збудує октагон та трибуни для глядачів. Згідно з попереднім планом проведення заходу, бійці виходитимуть до місця проведення поєдинку з Овального кабінету.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп візьме участь у підборі бійців та організації турніру UFC у Білому домі. Про це ЗМІ заявив голова UFC Дейн Уайт.
«У міру наближення дати ми обмірковуємо безліч ідей. Ми з Борсарі летимо у Вашингтон, щоб зустрітися з президентом і його командою і почати обговорювати з ними не тільки організацію, а й склад учасників турніру.
Ми маємо три різні варіанти всього, що стосується організації заходу, і ми подивимося, що йому сподобається, а що ні.
Ця подія буде просто приголомшливою, унікальною, особливою і дуже дорогою», – сказав Уайт.
