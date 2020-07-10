В Івано-Франківську встановлять анотаційну дошку померлому рік тому знаменитому атлету



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Роман Вірастюк помер 29 липня 2019 року Світлина - NV.ua

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради

Виконавчий комітет міської ради Івано-Франківська вирішив встановити анотаційні дошки двом знаним краянам, котрі пішли з життя нещодавно – бійцеві дивізії «Галичина» Михайлові Мулику і знаменитому легкоатлетові Романові Вірастюку.

Пам’ятну дошку Мулику відкриють на фасаді будинку на вулиці Тараса Шевченка, 30, а Вірастюку – на фасаді будинку на вулиці Бельведерська, 42.

Михайло Мулик/ Світлина - Галицький кореспондент

Михайло Мулик помер 25 січня 2020 року. Він був почесним громадянином міста, головою крайового братства дивізійників «Галичина», ще за Польщі став членом юнацтва ОУН. Згодом став учасником бою під Бродами, був репресований більшовиками.

Роман Вірастюк помер 27 липня 2019 року. Він був бронзовим медалістом чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту.

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