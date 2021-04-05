Де дивитися матчі 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів

У вівторок і середу пройдуть перші зустрічі двобоїв єврокубкового турніру

6 квітня у Мадриді та Манчестері, а 7-го у Севільї та Мюнхені пройдуть перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Цього року на цій стадії не залишилося жодної італійської команди. Зате Англію представляють одразу три клуби. Є й представник України. «Манчестер Сіті» з Олександром Зінченком у вівторок прийме дортмундську «Боруссію». «Місцяни» в уїк-енд здолала переслідувачів у чемпіонаті з «Лестера». Тренер Хосеп Гвардіола залишився задоволений результатом, але керівникам ФІФА та УЄФА на горіхи трохи видав.

Матчі між «Порту» і «Челсі», нагадаємо, пройдуть на нейтральному полі в Севільї.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перші матчі

6 квітня (вівторок)

«Реал» – «Ліверпуль». 22:00. «Футбол 1»

«Манчестер Сіті» – «Боруссія» Д. 22:00. «Футбол 2»

7 квітня (середа)

«Порту» – «Челсі». 22:00. «Футбол 1»

«Баварія» – «ПСЖ». 22:00. «Футбол 2»

Матчі-відповіді відбудуться 13 і 14 квітня.



