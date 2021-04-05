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    Де дивитися матчі 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів

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    У Лізі чемпіонів пройдуть матчі 1/4 фіналу - Де дивитися матчі 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів
    У Лізі чемпіонів пройдуть матчі 1/4 фіналу
    Фото з відкритих джерел

    У вівторок і середу пройдуть перші зустрічі двобоїв єврокубкового турніру

    6 квітня у Мадриді та Манчестері, а 7-го у Севільї та Мюнхені пройдуть перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Цього року на цій стадії не залишилося жодної італійської команди. Зате Англію представляють одразу три клуби. Є й представник України. «Манчестер Сіті» з Олександром Зінченком у вівторок прийме дортмундську «Боруссію». «Місцяни» в уїк-енд здолала переслідувачів у чемпіонаті з «Лестера». Тренер Хосеп Гвардіола залишився задоволений результатом, але керівникам ФІФА та УЄФА на горіхи трохи видав.

    Матчі між «Порту» і «Челсі», нагадаємо, пройдуть на нейтральному полі в Севільї.

    Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перші матчі

    6 квітня (вівторок)

    «Реал» – «Ліверпуль». 22:00. «Футбол 1»

    «Манчестер Сіті» – «Боруссія» Д. 22:00. «Футбол 2»

    7 квітня (середа)

    «Порту» – «Челсі». 22:00. «Футбол 1»

    «Баварія» – «ПСЖ». 22:00. «Футбол 2»

    Матчі-відповіді відбудуться 13 і 14 квітня.

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      Теги: Ліга чемпіонів
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