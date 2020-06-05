В полоні коронавірусу. Доля чемпіонату світу зі стрибків у воду в Києві вирішиться в серпні



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Євген Науменко і Олег Сербін принесли Україні єдину нагороду попереднього чемпіонату світу серед юнаків Фото - XSport

Існує вірогідність, що змагання цьогоріч таки проведуть

Юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду, який запланований на 29 листопада – 6 грудня, має визначитися наприкінці літа чи на початку осені. Наразі проведення змагань залишається під питанням через поширення в світі пандемії коронавірусу.

Міжнародна федерація водних видів спорту вирішила віддати Києву право проводити юнацьку світову першість вдруге поспіль після успішного досвіду попереднього схожого турніру в 2018 році. Тоді у спортивному комплексі «Ліко» зібралася рекордна кількість учасників (220) із п’яти континентів.

З українців бронзову медаль у синхронних стрибках з 10 м вишки тоді вибороли Євген Науменко і Олег Сербін, а збірна України посіла десяте місце у командному заліку.

Організація та проведення 22-го юнацького чемпіонату світу зі стрибків у воду була визнана FINA найкращою в історії.

Як відомо, через пандемію коронавірусу спортивна сфера досі залишається у стані очікування. Найголовніший старт чотириріччя – Олімпійські ігри – перенесений на 2021 рік. Така ж доля спіткала і чемпіонат Європи з водних видів спорту, який у травні мав відбутися у Будапешті.

Джерело: Федерація зі стрибків у воду України