В полоні коронавірусу. Доля чемпіонату світу зі стрибків у воду в Києві вирішиться в серпні
Існує вірогідність, що змагання цьогоріч таки проведуть
Юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду, який запланований на 29 листопада – 6 грудня, має визначитися наприкінці літа чи на початку осені. Наразі проведення змагань залишається під питанням через поширення в світі пандемії коронавірусу.
Міжнародна федерація водних видів спорту вирішила віддати Києву право проводити юнацьку світову першість вдруге поспіль після успішного досвіду попереднього схожого турніру в 2018 році. Тоді у спортивному комплексі «Ліко» зібралася рекордна кількість учасників (220) із п’яти континентів.
З українців бронзову медаль у синхронних стрибках з 10 м вишки тоді вибороли Євген Науменко і Олег Сербін, а збірна України посіла десяте місце у командному заліку.
Організація та проведення 22-го юнацького чемпіонату світу зі стрибків у воду була визнана FINA найкращою в історії.
Як відомо, через пандемію коронавірусу спортивна сфера досі залишається у стані очікування. Найголовніший старт чотириріччя – Олімпійські ігри – перенесений на 2021 рік. Така ж доля спіткала і чемпіонат Європи з водних видів спорту, який у травні мав відбутися у Будапешті.
Джерело: Федерація зі стрибків у воду України