  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренер Петраков не розраховує в збірній на колишніх бразильців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Петраков не розраховує на бразильців - Тренер Петраков не розраховує в збірній на колишніх бразильців
    Олександр Петраков не розраховує на бразильців
    Фото: УАФ

    В національній команді не буде Марлоса і Мораєса

    Олександр Петраков, який замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної, розповів, чи розраховує на бразильців Марлоса і Мораєса, які раніше взяли українське громадянство і грали за національну команду, коли її тренував Андрій Шевченко.

    «Марлос дуже допоміг свого часу Андрію Шевченку, збірної. Хлопець прийшов – технічний, поле бачить, у нього м'яч тримався, все інше... Він дуже допоміг саме в той час. Але зараз виходити на заміну на 15 хвилин, підтримувати темп – тоді я закрию дорогу своєму молодому футболісту, – сказав Петраков в програмі «Великий футбол». – Я – не націоналіст, але ви розумієте, про що я говорю. Мораєсу буде 35 років, Марлосу – 34. Вони грають в клубах. Величезне спасибі, що допомогли, але у нас є наші хлопці – вони мають грати».

    Олександр Петраков дебютує в національній команді в Казахстані. Там збірна України 1 вересня проведе матч відбору чемпіонату світу.

    Раніше «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря.

    Читайте також:


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер Петраков не розраховує в збірній на колишніх бразильців