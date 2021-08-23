Тренер Петраков не розраховує в збірній на колишніх бразильців

В національній команді не буде Марлоса і Мораєса

Олександр Петраков, який замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної, розповів, чи розраховує на бразильців Марлоса і Мораєса, які раніше взяли українське громадянство і грали за національну команду, коли її тренував Андрій Шевченко.

«Марлос дуже допоміг свого часу Андрію Шевченку, збірної. Хлопець прийшов – технічний, поле бачить, у нього м'яч тримався, все інше... Він дуже допоміг саме в той час. Але зараз виходити на заміну на 15 хвилин, підтримувати темп – тоді я закрию дорогу своєму молодому футболісту, – сказав Петраков в програмі «Великий футбол». – Я – не націоналіст, але ви розумієте, про що я говорю. Мораєсу буде 35 років, Марлосу – 34. Вони грають в клубах. Величезне спасибі, що допомогли, але у нас є наші хлопці – вони мають грати».

Олександр Петраков дебютує в національній команді в Казахстані. Там збірна України 1 вересня проведе матч відбору чемпіонату світу.

Раніше «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря.



