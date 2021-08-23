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    Збірна України втратила другого воротаря перед відбором на чемпіонат світу

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    Анатолій Трубін не зіграє проти&nbsp;&laquo;Монако&raquo; і ризикує пропустити матчі збірної - Збірна України втратила другого воротаря перед відбором на чемпіонат світу
    Анатолій Трубін не зіграє проти «Монако» і ризикує пропустити матчі збірної
    Фото з відкритих джерел

    Травм зазнали Георгій Бущан і Анатолій Трубін

    Слідом за голкіпером «Динамо» Георгієм Бущаном, травми зазнав і другий номер в українській збірній Анатолій Трубін. Молодий страж воріт «Шахтаря» не взяв участь у матчі з «Чорноморцем», в якому вперше за 10 місяців зіграв Антрій П’ятов. Як виявилося, 20-річний футболіст травмував меніск і йому була зроблена операція. Термін відновлення займе щонайменше три місяці.

    Андрій П’ятов, як відомо, завершив кар’єру в збірній, тож у нового наставника команди Олександра Петракова буде дуже обмежений вибір воротарів. Наразі серед викликаних на збір на матчі з Казахстаном і Францією (4 вересня), здоровим залишається другий воротар «реала» Андрій Лунін.

    Збірна України в трьох стартових турах відбору чемпіонату світу набрали три очка і посідає друге місце. Лідирує Франція – 7 очок. Напряму до фінальної частини Мундіалю потрапляє переможець групи. Команда, яка займе друге місце, гратиме два раунди плей-оф.

    Раніше Блохін і Михайличенко назвали склад збірної на матчі з Казахстаном і Францією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Георгій Бущан Анатолій Трубін
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    Збірна України втратила другого воротаря перед відбором на чемпіонат світу