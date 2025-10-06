Головна Країна Суспільство
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Вночі 5 жовтня Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область
Садовий зазначив, що «не можна вірити жодному слову, написаному російською мовою»

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у соціальних мережах набирають обертів відео та дописи, у яких його звинувачують в обстрілі міста. У відповідних постах зазначається, що нібито Садовий «навів» ракети на Львів. Мер відповів, що це російська пропаганда, яка намагається розколоти суспільство, пише «Главком».

«Зранку – ракети й дрони. Після обіду – фейки й пропаганда. Р*сня через TikTok пробує накинути на мене брехню. Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий «навів» ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?», – написав він.

Садовий зазначив, що «не можна вірити жодному слову, написаному російською мовою».

«Будьте мудрими. Не поширюйте російську пропаганду й не сваріться. Вони цього тільки й хочуть», – додав мер.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення. У зону відповідальності Повітряного командування «Захід» зайшло близько 163 повітряних цілей, серед яких, за попередніми даними, 140 «Шахедів» та 23 крилаті ракети.

Внаслідок масованої нічної російської атаки, яка тривала понад п’ять годин, на Львівщині зросла кількість жертв та постраждалих. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та чотирьох поранених. 

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про попередні масштаби руйнувань у місті після наймасованішої нічної комбінованої атаки Російської Федерації. За словами мера, ситуація у Львові «дуже складна».

