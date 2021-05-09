Визначилися всі пари плей-оф української баскетбольної Суперліги

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У Суперлізі визначилися учасники плей-оф

Ігри до трьох перемог розпочнуться з 1/4 фіналу

В баскетбольній Суперлізі визначилися всі місця в турнірній таблиці і стали відомі пари чвертьфінальної серії плей-оф.

Після регулярно чемпіонату «відсіялися» БК «Одеса», «Харківські Соколи» та БК «Миколаїв».

Турнір виграв «Київ-Баскет», тож він зустрінеться з восьмою командою в турнірній таблиці «Черкаськими Мавпами».

Розклад матчів: 12,14,18 і, за необхідності, 20 і 23 травня.

«Дніпро» (2) – «Будівельник» (7)

Розклад матчів: 13,15,18 і, за необхідності, 20 і 23 травня.

«Прометей» (3) – «Хімік» (6)

Розклад матчів: 14,16,19 і, за необхідності, 21 і 24 травня.

«Запоріжжя» (4) – «Тернопіль» (5)

Розклад матчів: 4,16,19 і, за необхідності, 21 і 24 травня.