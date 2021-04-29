Збірна України отримала суперників по Євробаскету-2022

У групі наша команда зіграє з Італією, Великою Британією, Грецією, Хорватією та Естонією

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2022 року. Збірна України, яка вийшла до фінальної частини з першого місця, випередивши команди Словенії, Угорщини та Австрії, гратиме в групі С.

У другий етап виходять по чотири команди з групи.

Група А (Тбілісі, Грузія)

Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія

Група B (Кельн, Німеччина)

Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина

Група C (Мілан, Італія)

Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, УКРАЇНА, Естонія

Група D (Прага, Чехія)

Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди

Чемпіонат Європи 2022 року відбудеться з 1-го по 18 вересня. Матчі групового етапу проводитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Плейоф та вирішальні матчі відбудуться в Берліні.