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    Збірна України отримала суперників по Євробаскету-2022

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    Збірна України потрапила в складну групу - Збірна України отримала суперників по Євробаскету-2022
    Збірна України потрапила в складну групу
    Фото з відкритих джерел

    У групі наша команда зіграє з Італією, Великою Британією, Грецією, Хорватією та Естонією

    Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2022 року. Збірна України, яка вийшла до фінальної частини з першого місця, випередивши команди Словенії, Угорщини та Австрії, гратиме в групі С.

    У другий етап виходять по чотири команди з групи.

    Група А (Тбілісі, Грузія)

    Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія

    Група B (Кельн, Німеччина)

    Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина

    Група C (Мілан, Італія)

    Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, УКРАЇНА, Естонія

    Група D (Прага, Чехія)

    Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди

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    Чемпіонат Європи 2022 року відбудеться з 1-го по 18 вересня. Матчі групового етапу проводитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Плейоф та вирішальні матчі відбудуться в Берліні.

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    Теги: чемпіонат Європи баскетбол
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