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    Вайлдера відвезли до лікарні після нокауту в поєдинку з Ф’юрі

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    Деонтей Вайлдер впав в передостанньому раунді і не піднявся - Вайлдера відвезли до лікарні після нокауту в поєдинку з Ф’юрі
    Деонтей Вайлдер впав в передостанньому раунді і не піднявся
    Фото з відкритих джерел

    Американського боксера відвезли на обстеження, щоб виключити можливі травми

    Деонтей Вайлдер, який зазнав поразки в титульному поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC з Тайсоном Ф’юрі, після бою потрапив до лікарні. Як повідомляє The Independent, таке рішення було прийнято, щоб виключити можливі травми, які міг отримати американський боксер після важкої сутички.

    Деонтей побував в нокдауні вже в третьому раунді, а в четвертому двічі сам відправив на канвас Тайсона Ф'юрі. Надалі бій проходив на зустрічних курсах, з наростаючим перевагою британця до кінця поєдинку, який закономірно завершився його перемогою в 11-му раунді нокаутом.

    На рахунку Ф'юрі 32 поєдинки, в яких здобута 31 перемога, з яких 22 нокаутом, один бій був завершений внічию. У Вайлдера 45 боїв в професійній кар'єрі, 41 з яких завершився перемогами нокаутом, один внічию і два поразкою – обидва в бою з Тайсоном.

    Тайсон Ф’юрі став потенційним суперником Олександра Усика, який володіє іншими поясами боксерських організацій. Навесні українець зустрінеться з Ентоні Джошуа, який активував опцію про реванш.

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    Теги: бокс Діонтей Вайлдер
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    Вайлдера відвезли до лікарні після нокауту в поєдинку з Ф’юрі