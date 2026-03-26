Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Важлива подія. Стало відомо, чому пілот Формули-1 Алонсо пропустить початок Гранпрі Японії

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фернандо Алонсо розпочав сезон з двох непротраплянь до очкової зони
Відкладення тренувань на треку «Судзука» трапиться через зміни в особистому житті гонщика

Дворазовий чемпіон світу з Формули-1 Фернандо Алонсо пропустить офіційний медійний день на трасі «Судзука» у четвер, 26 березня 2026 року, через визначну подію у своєму житті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Причина відсутності пілота 

Прес-служба «Астон Мартін» підтвердила, що 44-річний іспанець Фернандо Алонсо прибуде на автодром пізніше з особистих сімейних причин. Як уточнює BBC Sport, цією причиною стала радісна подія в житті гонщика – у нього та його обраниці Мелісси Хіменес народився первісток.

Стосунки Алонсо та Хіменес тривалий час залишалися поза зайвою публічністю, однак відомо, що пара зблизилася завдяки спільному професійному середовищу. Так, дружина Алонсо працює спортивною журналісткою і неодноразово висвітлювала події автоспорту. Їхній зв’язок вирізняється стриманістю та взаємною повагою до кар’єри одне одного: Алонсо зосереджений на виступах у Формулі-1, тоді як Хіменес продовжує активно працювати в медіа. Вони рідко діляться деталями особистого життя, але час від часу з’являються разом на публіці.

Народження дитини стане новим етапом для пари, що, ймовірно, вплине на баланс між професійною діяльністю та особистим життям гонщика. Попри це, Алонсо не планує надовго випадати зі спортивного графіка: навіть у статусі новоспеченого батька він має намір повернутися до команди вже в п’ятницю, щоб взяти участь у заїздах. Під час його відсутності на першій практиці за кермо боліда сяде резервний пілот Джек Кроуфорд, для якого цей виїзд стане дебютним у сезоні 2026 року в межах обов’язкових сесій для новачків.

Складний старт сезону для «Астон Мартін»

Ситуація для британської команди напередодні японського етапу залишається напруженою через провальний старт партнерства з Honda. Після двох гонок сезону «Астон Мартін» посідає останнє місце в Кубку конструкторів, страждаючи від проблем із надійністю та потужністю силової установки. Головною технічною несправністю є аномально висока вібрація двигуна, яка призводить до регулярних відмов акумуляторів та створює реальну загрозу здоров'ю гонщиків. Керівник команди Едріан Ньюї раніше заявляв, що інтенсивність цих вібрацій настільки висока, що пілоти ризикують отримати незворотні пошкодження нервової системи вже після 25 кіл дистанції. На попередньому етапі в Китаї Алонсо навіть був змушений достроково припинити боротьбу, оскільки біль від тримання керма стала нестерпною.

Нагадаємо, що Джек Кроуфорд поділився своїми очікуваннями від першої практики на японському етапі. Американець втретє за півроку візьме участь в Гранпрі Формули-1.

Теги: Формула-1 пілот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Статки Коена оцінюються в $23 млрд
Мільярдер з США хоче придбати акції команди Формули-1 – ЗМІ
24 березня, 15:59
Джонатан Вітлі ненадовго затримався в «Ауді»
Керівник середняка Формули-1 несподівано пішов із посади
20 березня, 17:38
«Астон Мартін» ризикує побачити Гран-прі Японії лише по ТБ
Середняк Формули-1 опинився під ризиком дискваліфікації – ЗМІ
18 березня, 17:59
Лавренюк у 2026 році здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
Скелетоніст Лавренюк: У вільний від тренувань час навчаюся у двох університетах
18 березня, 17:30
Джордж Расселл переконливо виглядає на старті сезону-2026
Расселл випередив дует «Феррарі» в спринті Гран-прі Китаю
14 березня, 09:21
Дводенний страйк у Lufthansa зачепить пасажирські та вантажні рейси
Пілоти Lufthansa анонсували страйк: що робити пасажирам
11 березня, 12:20
Макс Ферстаппен розпочне австралійський етап із низів
Ферстаппен і ще два пілоти отримали дозвіл стартувати на Гран-прі Австралії
7 березня, 18:55
Льюїс Гемілтон тепер має власну ферму
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
6 березня, 18:45
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09

Новини

Клуб Євроліги розірвав контракт з гравцем через його конфлікт з тренером
Клуб Євроліги розірвав контракт з гравцем через його конфлікт з тренером
Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії
Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії
Студенти і викладачі найбільшого спортивного університету вийшли на мітинг до Мінспорту
Студенти і викладачі найбільшого спортивного університету вийшли на мітинг до Мінспорту
НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
24 березня, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua