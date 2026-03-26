Важлива подія. Стало відомо, чому пілот Формули-1 Алонсо пропустить початок Гранпрі Японії

Відкладення тренувань на треку «Судзука» трапиться через зміни в особистому житті гонщика

Дворазовий чемпіон світу з Формули-1 Фернандо Алонсо пропустить офіційний медійний день на трасі «Судзука» у четвер, 26 березня 2026 року, через визначну подію у своєму житті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Причина відсутності пілота

Прес-служба «Астон Мартін» підтвердила, що 44-річний іспанець Фернандо Алонсо прибуде на автодром пізніше з особистих сімейних причин. Як уточнює BBC Sport, цією причиною стала радісна подія в житті гонщика – у нього та його обраниці Мелісси Хіменес народився первісток.

Стосунки Алонсо та Хіменес тривалий час залишалися поза зайвою публічністю, однак відомо, що пара зблизилася завдяки спільному професійному середовищу. Так, дружина Алонсо працює спортивною журналісткою і неодноразово висвітлювала події автоспорту. Їхній зв’язок вирізняється стриманістю та взаємною повагою до кар’єри одне одного: Алонсо зосереджений на виступах у Формулі-1, тоді як Хіменес продовжує активно працювати в медіа. Вони рідко діляться деталями особистого життя, але час від часу з’являються разом на публіці.

Народження дитини стане новим етапом для пари, що, ймовірно, вплине на баланс між професійною діяльністю та особистим життям гонщика. Попри це, Алонсо не планує надовго випадати зі спортивного графіка: навіть у статусі новоспеченого батька він має намір повернутися до команди вже в п’ятницю, щоб взяти участь у заїздах. Під час його відсутності на першій практиці за кермо боліда сяде резервний пілот Джек Кроуфорд, для якого цей виїзд стане дебютним у сезоні 2026 року в межах обов’язкових сесій для новачків.

Складний старт сезону для «Астон Мартін»

Ситуація для британської команди напередодні японського етапу залишається напруженою через провальний старт партнерства з Honda. Після двох гонок сезону «Астон Мартін» посідає останнє місце в Кубку конструкторів, страждаючи від проблем із надійністю та потужністю силової установки. Головною технічною несправністю є аномально висока вібрація двигуна, яка призводить до регулярних відмов акумуляторів та створює реальну загрозу здоров'ю гонщиків. Керівник команди Едріан Ньюї раніше заявляв, що інтенсивність цих вібрацій настільки висока, що пілоти ризикують отримати незворотні пошкодження нервової системи вже після 25 кіл дистанції. На попередньому етапі в Китаї Алонсо навіть був змушений достроково припинити боротьбу, оскільки біль від тримання керма стала нестерпною.

Нагадаємо, що Джек Кроуфорд поділився своїми очікуваннями від першої практики на японському етапі. Американець втретє за півроку візьме участь в Гранпрі Формули-1.