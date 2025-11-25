Головна Спорт Новини
100 медалей та перше командне місце. Україна тріумфально завершила виступи на Дефлімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
100 медалей та перше командне місце. Україна тріумфально завершила виступи на Дефлімпіаді
Чоловіча команд України у фіналі перемогла Італію з рахунком 3:0

У доробку нашої команди 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових нагород

Збірна України на переможній ноті завершила виступ на XXV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Про це повідомляє «Главком».

У доробку нашої команди 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових, 8 рекордів світу та 12 рекордів Дефлімпійських ігор.

Наші переможці та призери вечірньої сесії 25 листопада.

Волейбол

  • «Золото»: Чоловіча команд України у фіналі перемогла Італію з рахунком 3:0.

Боулінг

  • «Бронза»: Катерина Ковальчук, Вікторія Семізенко, Сергій Трубін , Ростислав Майєр (командні змагання).

У команди України з боулінгу 2 срібні та 2 бронзові нагороди.

Плавання

  • «Золото»: Ілля Султанов (50 м вільним стилем з рекордом світу та рекордом Дефлімпійських ігор – 23.00 сек.).
  • «Срібло»: Денис Наконечний (100 м брасом); Мирослав Болдирев (1500 м вільним стилем); Олексій Коломієць, Владислав Кремляков, Денис Наконечний, Ілля Султанов (естафета 4х100 м комплексним плаванням).
  • «Бронза»: Ілля Ритов (200 м батерфляй).

Українські плавці посіли другу сходинку серед країн-учасниць, здобувши 8 золотих, 13 срібних та 2 бронзові медалі.

Баскетбол

  • «Срібло»: чоловіча збірна України з баскетболу у фіналі поступилася команді США – 59:69.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

