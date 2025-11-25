100 медалей та перше командне місце. Україна тріумфально завершила виступи на Дефлімпіаді

Чоловіча команд України у фіналі перемогла Італію з рахунком 3:0

Збірна України на переможній ноті завершила виступ на XXV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо. Про це повідомляє «Главком».

У доробку нашої команди 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових, 8 рекордів світу та 12 рекордів Дефлімпійських ігор.

Наші переможці та призери вечірньої сесії 25 листопада.

Волейбол

«Золото»: Чоловіча команд України у фіналі перемогла Італію з рахунком 3:0.

Боулінг

«Бронза»: Катерина Ковальчук, Вікторія Семізенко, Сергій Трубін , Ростислав Майєр (командні змагання).

У команди України з боулінгу 2 срібні та 2 бронзові нагороди.

Плавання

«Золото»: Ілля Султанов (50 м вільним стилем з рекордом світу та рекордом Дефлімпійських ігор – 23.00 сек.).

«Срібло»: Денис Наконечний (100 м брасом); Мирослав Болдирев (1500 м вільним стилем); Олексій Коломієць, Владислав Кремляков, Денис Наконечний, Ілля Султанов (естафета 4х100 м комплексним плаванням).

«Бронза»: Ілля Ритов (200 м батерфляй).

Українські плавці посіли другу сходинку серед країн-учасниць, здобувши 8 золотих, 13 срібних та 2 бронзові медалі.

Баскетбол

«Срібло»: чоловіча збірна України з баскетболу у фіналі поступилася команді США – 59:69.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.