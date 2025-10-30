Головна Спорт Новини
Конрад стала призеркою турніру з фехтування у Франції

date 2025-10-30

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Конрад стала призеркою турніру з фехтування у Франції
Конрад виборола срібло у Франції

У чвертьфіналі Конрад здолала партнерку по збірній України Дмитрук

Українська фехтувальниця Емілі Конрад стала призеркою міжнародного турніру серії Eurofence League. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Шпажисти та шпажистки змагалися у Франції.

У чвертьфіналі зійшлися дві українки, які дісталися цієї стадії. Переможницею цього протистояння стала Емілі Конрад, яка здолала партнерку по збірній Аліну Дмитрук (15:11) та гарантувала собі медаль.

Далі українка🇺🇦 перемогла італійку Гаю Кафоріо (15:13), а у фіналі поступилась представниці Швейцарії🇨🇭 Полінн Бруннер (8:15).

Тож у підсумку Конрад здобула срібну нагороду змагань.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

