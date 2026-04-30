Проросійська партія Болгарії виступає проти безпекової угоди з Україною: до парламенту внесено резолюцію

Партія «Відродження» намагається розірвати безпекову угоду з Україною та заблокувати €90 млрд допомоги

Болгарська проросійська партія «Відродження» внесла до Народних зборів резолюцію з вимогою скасувати 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Представник партії Петар Петров, який презентував пропозицію, назвав угоду «проблемною». Основні претензії проросійської сили полягають у наступному:

Відсутність парламентського контролю: уряд погодив угоду без попереднього обговорення та затвердження депутатами.

Термін дії: 10-річний період зобов'язань вважається представниками партії надмірним.

Загроза нацбезпеці: на думку депутатів «Відродження», така тісна співпраця з Україною створює потенційні ризики для самої Болгарії.

Окрім того, «Відродження» внесла окремий проєкт резолюції щодо відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі €1,2 млрд для позики ЄС на €90 млрд для України.

Зауважимо, партія «Відродження» послідовно виступає проти європейської інтеграції та військової допомоги Києву, займаючи відверто прокремлівську позицію. Попри гучні заяви, більшість аналітиків вважають ухвалення такої резолюції малоймовірним. Проєвропейські сили в болгарському парламенті наразі утримують стабільну більшість, яка підтримує територіальну цілісність України та інтеграцію Болгарії в структури НАТО та ЄС.

Нагадаємо, підписання безпекової угоди з Україною відбулося рівно місяць тому, 30 березня. Від Болгарії підпис поставив виконувач обов'язки прем'єра Андрей Гюров.

За словами болгарського урядовця, Україна і Болгарія визначили багато різних сфер співпраці в обороні, трансфері технологій, інновації та енергетичному секторі: «Це і вертикаль газу, і також залізничне сполучення між Олександрополісом та Одесою. І це не просто важливо для диверсифікації енергії, але також для всього східного флангу НАТО».

Нагадаємо, український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді.