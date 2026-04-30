Головна Світ Політика
search button user button menu button

Проросійська партія Болгарії виступає проти безпекової угоди з Україною: до парламенту внесено резолюцію

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Політики вимагають відкликати державні гарантії Болгарії, що стосуються позики Євросоюзу для України
Партія «Відродження» намагається розірвати безпекову угоду з Україною та заблокувати €90 млрд допомоги

Болгарська проросійська партія «Відродження» внесла до Народних зборів резолюцію з вимогою скасувати 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Представник партії Петар Петров, який презентував пропозицію, назвав угоду «проблемною». Основні претензії проросійської сили полягають у наступному:

  • Відсутність парламентського контролю: уряд погодив угоду без попереднього обговорення та затвердження депутатами.
  • Термін дії: 10-річний період зобов'язань вважається представниками партії надмірним.
  • Загроза нацбезпеці: на думку депутатів «Відродження», така тісна співпраця з Україною створює потенційні ризики для самої Болгарії.

Окрім того, «Відродження» внесла окремий проєкт резолюції щодо відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі €1,2 млрд для позики ЄС на €90 млрд для України. 

Зауважимо, партія «Відродження» послідовно виступає проти європейської інтеграції та військової допомоги Києву, займаючи відверто прокремлівську позицію. Попри гучні заяви, більшість аналітиків вважають ухвалення такої резолюції малоймовірним. Проєвропейські сили в болгарському парламенті наразі утримують стабільну більшість, яка підтримує територіальну цілісність України та інтеграцію Болгарії в структури НАТО та ЄС.

Нагадаємо, підписання безпекової угоди з Україною відбулося рівно місяць тому, 30 березня. Від Болгарії підпис поставив виконувач обов'язки прем'єра Андрей Гюров.

За словами болгарського урядовця, Україна і Болгарія визначили багато різних сфер співпраці в обороні, трансфері технологій, інновації та енергетичному секторі: «Це і вертикаль газу, і також залізничне сполучення між Олександрополісом та Одесою. І це не просто важливо для диверсифікації енергії, але також для всього східного флангу НАТО».

Нагадаємо, український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді.

Теги: гроші Болгарія Україна парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua