Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні

Поки Берлін готує мільярди на роки вперед, їхній бізнес уже відкриває офіси в Києві

Німеччина переймає український досвід розробки новітніх військових технологій, які проходять випробування безпосередньо на полі бою. Сторони домовилися про посилення оборонної співпраці та створення нових каналів взаємодії між урядами та бізнесом. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Вигода Німеччини від підтримки України

За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина отримує практичну користь від військової допомоги Україні, оскільки вивчає українські напрацювання у сфері безпілотних технологій та кіберзахисту. Він наголосив, що Україна через необхідність розвинула неймовірну здатність до інновацій.

Технології розробляються не в лабораторних умовах, а буквально на полі бою, що забезпечує їхню високу ефективність та швидкість впровадження.

Посилення співпраці та нові офіси

Німецьке Міноборони планує збільшити кількість військових аташе в посольстві у Києві. Вони стануть основними контактними особами для глибшої оборонної взаємодії.

Також міністерка економіки Катерина Райхе анонсувала відкриття спеціального офісу зв’язку для німецьких компаній, які прагнуть співпрацювати з українською стороною.

Фінансова підтримка на майбутні роки

Уряд Німеччини підтвердив, що бюджет на 2027 рік, який представлять найближчим часом, передбачає стабільну допомогу Україні.

Згідно з планами, у 2027 році Німеччина виділить €11,6 млрд. У період з 2028 по 2030 роки щорічна допомога становитиме по €8,5 млрд.

Нагадаємо, Німеччина є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні серед країн Європи. Раніше німецький уряд вже передав ЗСУ сучасні системи ППО IRIS-T, танки Leopard та значну кількість артилерійських боєприпасів для відсічі російській агресії.

Раніше німецький уряд ухвалив оборонну стратегію, де РФ офіційно проголошено ключовою загрозою для європейської безпеки. У документі зазначається, що Кремль уже здійснює гібридну агресію проти західних країн, вдаючись до кібервтручань, шпигунської діяльності та диверсій.

Паралельно з цим, за даними SIPRI, світові оборонні бюджети у 2025 році продемонстрували зростання на 2,9%, встановивши рекорд з 2009 року – майже $2,9 трлн (або 2,5% глобального ВВП).