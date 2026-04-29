Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани уряду щодо стабільної фінансової підтримки України
Поки Берлін готує мільярди на роки вперед, їхній бізнес уже відкриває офіси в Києві

Німеччина переймає український досвід розробки новітніх військових технологій, які проходять випробування безпосередньо на полі бою. Сторони домовилися про посилення оборонної співпраці та створення нових каналів взаємодії між урядами та бізнесом. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Вигода Німеччини від підтримки України

За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина отримує практичну користь від військової допомоги Україні, оскільки вивчає українські напрацювання у сфері безпілотних технологій та кіберзахисту. Він наголосив, що Україна через необхідність розвинула неймовірну здатність до інновацій.

Технології розробляються не в лабораторних умовах, а буквально на полі бою, що забезпечує їхню високу ефективність та швидкість впровадження.

Посилення співпраці та нові офіси

Німецьке Міноборони планує збільшити кількість військових аташе в посольстві у Києві. Вони стануть основними контактними особами для глибшої оборонної взаємодії.

Також міністерка економіки Катерина Райхе анонсувала відкриття спеціального офісу зв’язку для німецьких компаній, які прагнуть співпрацювати з українською стороною.

Фінансова підтримка на майбутні роки

Уряд Німеччини підтвердив, що бюджет на 2027 рік, який представлять найближчим часом, передбачає стабільну допомогу Україні.

Згідно з планами, у 2027 році Німеччина виділить €11,6 млрд. У період з 2028 по 2030 роки щорічна допомога становитиме по €8,5 млрд.

Нагадаємо, Німеччина є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні серед країн Європи. Раніше німецький уряд вже передав ЗСУ сучасні системи ППО IRIS-T, танки Leopard та значну кількість артилерійських боєприпасів для відсічі російській агресії.

Раніше німецький уряд ухвалив оборонну стратегію, де РФ офіційно проголошено ключовою загрозою для європейської безпеки. У документі зазначається, що Кремль уже здійснює гібридну агресію проти західних країн, вдаючись до кібервтручань, шпигунської діяльності та диверсій.

Паралельно з цим, за даними SIPRI, світові оборонні бюджети у 2025 році продемонстрували зростання на 2,9%, встановивши рекорд з 2009 року – майже $2,9 трлн (або 2,5% глобального ВВП).

Читайте також:

Теги: Борис Пісторіус системи ППО Україна Німеччина

Читайте також

Україні потрібна постійна платформа у Брюсселі, яка професійно працюватиме не епізодично, а щодня
Європейська оборонна система без України стане повільнішою та дорожчою. І ось чому
Вчора, 10:31
Костянтин Малофєєв і його роль у війні під тінню Путіна
Співавтор геноциду українців визнав: авантюра Путіна зайшла в тупик
7 квiтня, 16:56
16-річне правління Орбана завершилося
Кінець епохи Орбана: чого чекати далі Україні та ЄС
13 квiтня, 21:21
Наслідки ворожої атаки 3 квітня на Київщині
Названо головну мету масованої атаки РФ по Україні посеред дня
3 квiтня, 12:54
Столтенберг у своїй книзі зробив сенсаційне зізнання
Мемуари Столтенберга. Ексглава НАТО був готовий віддати Росії країни Балтії: подробиці
3 квiтня, 19:32
Робочий візит президента України до Туреччини. 4 квітня 2026 року
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом
10 квiтня, 10:50
Дональд Трамп запланував поїздку до Сі Цзіньпіна
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
22 квiтня, 11:53
Україна отримала кредит ЄС: борг планують перекласти на РФ
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
23 квiтня, 18:44
Канцлер поскаржився, що війна США проти Ірану коштує Німеччині «багато грошей»
«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході
27 квiтня, 20:38

Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні
Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями

Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
