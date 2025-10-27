Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

За 12 хвилин проти Більбао Пустовий (праворуч) набрав 9 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі

Результативна гра Пустового не допомогла його клубу здобути перемогу

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Артем Пустовий провів найкращий матч в сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За 12 хвилин проти Більбао Артем набрав 9 очок (4/4 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 4 фолах та 2 втратах. Щоправда, його Андорра програла Більбао 71:81 і йде в зоні вильоту з однією перемогою в чотирьох матчах сезону.

В Адріатичній лізі Будучность обіграла Відень Баскет 83:78. Олександр Ковляр відіграв 15 хвилин, набрав 8 очок (1/2 триочкові, 5/5 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач при 2 фолах.

Капфенберг Буллз в чемпіонаті Австрії здолав Фурстенфельд 90:75. Віталій Зотов відіграв 36 хвилин, набрав 6 очок (3/4 двоочкові, 0/6 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 9 передач, зробив 1 перехоплення при 3 втратах та 3 фолах.

В Латвійсько-естонській лізі ВЕФ Рига обіграв Війсмі 83:60. Ростислав Новицький зіграв 16 хвилин, набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 фолах. У Іллі Сидорова за 12 хвилин 7 очок (1/4 двоочкові, 1/4 триочкові, 2/2 штрафні), 2 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах.

В другому дивізіоні чемпіонату Іспанії Мелілья переграла Паленсію 80:75. Павло Крутоус відіграв 14 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

У Польщі у другому дивізіоні Лодзь обіграв Політехніку Опольську 81:80. Олександр Антипов за 36 хвилин набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 14 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

Ще в одному матчі Зубри Білосток програли Спуйні 73:93. Євген Балабан відіграв 29 хвилин, набрав 10 очок (3/5 двоочкові, 0/6 триочкові, 4/5 штрафні), зробив 6 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 1 втраті.

На кінець в Японії Осака обіграла Хіросіму 83:73. Український центровий Володимир Герун зіграв 27 хвилин, за які оформив дабл-дабл – 13 очок (4/12 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/2 штрафні), 15 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.