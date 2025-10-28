Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк набрав 11 очок у матчі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк набрав 11 очок у матчі НБА
У третій грі сезону проти «Фінікс Санс» Михайлюк (ліворуч) знову вийшов в стартовій п'ятірці команди
фото: Reuters

Український захисник провів на майданчику 36:37 хвилини

Український баскетболіст Святослав Михайлюк вперше у сезоні НБА 2025/26 набрав двозначну кількість очок. Про це повідомляє «Главком».

Михайлюк допоміг «Юті Джаз» перемогти «Фінікс Санс» – 138:134.

На старті регулярного сезону НБА Михайлюк двічі поспіль виходив у старті команди та завершив обидва поєдинки з доробком у дев'ять очок. 

У третій грі сезону проти «Фінікс Санс» Михайлюк знову вийшов в стартовій п'ятірці команди. У підсумку, клуб українця зміг завершити матч перемогою в овертаймі.

Український захисник провів на майданчику 36:37 хвилини, набрав 11 очок, а також здійснив чотири перехоплення (найбільше в складі «Юти») та три підбирання. Також в активі Святослава – два реалізовані триочкові з п'яти спроб.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Святослав Михайлюк НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
22 жовтня, 14:04
Захисник Віталій Зотов оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки
20 жовтня, 14:05
Кулішенко був в розширеній заявці збірної U-20 для підготовки до чемпіонату Європи, але зіграти йому завадила травма
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії
9 жовтня, 15:51
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути виїзну перемогу в матчі другого туру Євроліги над «Олімпіакосом»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
9 жовтня, 11:34
Олександр Ковляр вийшов з лави запасних та відіграв 11 хвилин
Клуби Ковляра, Санона і Скапінцева зазнали поразок у баскетбольному Єврокубку
9 жовтня, 10:25
Ковляр, відігравши 14 хвилин, набрав 5 очок
Гравець збірної України з баскетболу Ковляр дебютував за «Будучность»
3 жовтня, 10:39
В’ячеслав Бобров у Кубку Румунії за «Динамо» відіграв 27 хвилин
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
29 вересня, 12:17
Окупанта Свиридова було знищено 21 вересня
Сили оборони на фронті ліквідували титулованого російського баскетболіста
28 вересня, 12:31
Дніпряни в номінальному домашньому матчі пропустили ривок суперника на старті гри
«Дніпро» припинив боротьбу у Кубку Європи ФІБА
28 вересня, 10:55

Новини

«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубку України
«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубку України
Михайлюк набрав 11 очок у матчі НБА
Михайлюк набрав 11 очок у матчі НБА
Мілевський застряг у ліфті під час вимкнення струму
Мілевський застряг у ліфті під час вимкнення струму
Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку
Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua