Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Уро-Ніле (ліворуч) допомогла «Ньону» здобути розгромну перемогу

Уро-Ніле відіграла 32 хвилини, набрала 23 очка

Міріам Уро-Ніле стала найкращою гравчинею матчу чемпіонату Швейцарії між «Ньоном» та «Альте Канті Арау» , який її команда виграла 113:56. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Уро-Ніле відіграла 32 хвилини, набрала 23 очка (4/7 двоочкові, 5/9 триочкові), зібрала 11 підбирань, віддала 4 передачі, зробила 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

В Польщі «Бохня» виграла третій матч з трьох, здолавши «Віслу» Краков 83:75. Українка Дарія Дубнюк стала найрезультативнішою в команді з 22 очками (10/11 двоочкові, 0/4 триочкові, 2/3 штрафні), 10 підбираннями, 5 передачами, 2 перехопленнями при 3 фолах та 6 втратах за 31 хвилину у грі.

У чемпіонаті Греції «Протеас Вулас» програв «Панатінаїкосу» 75:93. Олена Бойко зіграла 20 хвилин, набрала 5 очок (1/2 двоочкові, 1/3 триочкові), зробила 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
