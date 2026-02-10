Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді

Ліндсі Вонн перенесла кілька операцій після невдалого виступу в Італії

41-річна представниця гірських лиж Ліндсі Вонн вийшла на зв'язок зі світом після трагічного виступу у швидкісному спуску на зимових Олімпійських іграх 2026. Про це повідомляє «Главком».

Пояснення падіння від Вонн

Олімпійська мрія 41-річної американської легенди Ліндсі Вонн обірвалася всього за 13 секунд після старту швидкісного спуску в неділю. Попри важку травму, що вимагає серії складних операцій, Вонн заявила, що ні про що не шкодує.

Вонн підтвердила у своєму Instagram, що отримала складний перелом великогомілкової кістки. Наразі вона перебуває в госпіталі в Тревізо, де вже перенесла дві операції для стабілізації стану. За словами Ліндсі, травма не була наслідком її попереднього пошкодження коліна 10-денної давнини. Причиною стала помилка в траєкторії всього на 12-13 сантиметрів: її права рука зачепила ворота, що призвело до неконтрольованого закручування та вильоту з траси.

«Я знала, що участь у перегонах – це ризик. Але можливість стояти там і мати шанс на перемогу – це вже перемога сама по собі. Ми ризикуємо, ми любимо, ми стрибаємо. І іноді ми падаємо. Це і є краса життя; ми можемо спробувати. Я спробувала», – написала Вонн.

Подальші кроки відновлення

Лікарів чекає ще кілька хірургічних втручань, щоб повністю відновити кістку. Хоча сезон для Вонн завершено, вона все ще лідирує в заліку Кубка світу в даунхілі з відривом у 144 очки і теоретично може виграти Кришталевий глобус у швидкісному спуску навіть без участі у змаганнях.

Нагадаємо, що двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді. Гірськолижниці Канде Морено і Ліндсі Вонн впали під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Канде Морено не зуміла втримати рівновагу після стрибка і впала на верхній частині траси. Змагання були перервані. Перед цим те саме сталося з олімпійською чемпіонкою з гірськолижного спорту, американкою Ліндсі Вонн. Спортсменка не зуміла втримати рівновагу після стрибка й упала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску.