Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді
Після невдалого спуску низка експертів пророкували Ліндсі Вон завершення кар'єри
фото: Joel Marklund/Shutterstock

Ліндсі Вонн перенесла кілька операцій після невдалого виступу в Італії

41-річна представниця гірських лиж Ліндсі Вонн вийшла на зв'язок зі світом після трагічного виступу у швидкісному спуску на зимових Олімпійських іграх 2026. Про це повідомляє «Главком».

Пояснення падіння від Вонн

Олімпійська мрія 41-річної американської легенди Ліндсі Вонн обірвалася всього за 13 секунд після старту швидкісного спуску в неділю. Попри важку травму, що вимагає серії складних операцій, Вонн заявила, що ні про що не шкодує.

Вонн підтвердила у своєму Instagram, що отримала складний перелом великогомілкової кістки. Наразі вона перебуває в госпіталі в Тревізо, де вже перенесла дві операції для стабілізації стану. За словами Ліндсі, травма не була наслідком її попереднього пошкодження коліна 10-денної давнини. Причиною стала помилка в траєкторії всього на 12-13 сантиметрів: її права рука зачепила ворота, що призвело до неконтрольованого закручування та вильоту з траси.

«Я знала, що участь у перегонах – це ризик. Але можливість стояти там і мати шанс на перемогу – це вже перемога сама по собі. Ми ризикуємо, ми любимо, ми стрибаємо. І іноді ми падаємо. Це і є краса життя; ми можемо спробувати. Я спробувала», – написала Вонн.

Подальші кроки відновлення

Лікарів чекає ще кілька хірургічних втручань, щоб повністю відновити кістку. Хоча сезон для Вонн завершено, вона все ще лідирує в заліку Кубка світу в даунхілі з відривом у 144 очки і теоретично може виграти Кришталевий глобус у швидкісному спуску навіть без участі у змаганнях.

Нагадаємо, що двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді. Гірськолижниці Канде Морено і Ліндсі Вонн впали під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Канде Морено не зуміла втримати рівновагу після стрибка і впала на верхній частині траси. Змагання були перервані. Перед цим те саме сталося з олімпійською чемпіонкою з гірськолижного спорту, американкою Ліндсі Вонн. Спортсменка не зуміла втримати рівновагу після стрибка й упала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску.

