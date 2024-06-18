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Перша країна в Південно-Східній Азії легалізувала одностатеві шлюби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перша країна в Південно-Східній Азії легалізувала одностатеві шлюби
Остаточно закон вступить у дію через 120 днів після того, як його опублікують у королівському віснику
фото з відкритих джерел

Ухвалений таїландськими парламентарями законопроєкт надає ЛГБТК+ парам такі ж юридичні права і визнання, як і гетеросексуальним парам

Таїланд став першою країною у Південноазійському регіону, що легалізувала одностатеві шлюби. Про це пише CNN.

Рішення про легалізацію шлюбів одностатевих пар підтримали 130 депутатів парламенту Таїланду. Проти виступили лише четверо сенаторів.

Утім, закон іще не набув чинності – його ще має підписати король. Однак, як пише CNN, такий процес є лише формальністю. Остаточно закон вступить у дію через 120 днів після того, як його опублікують у королівському віснику.

Ухвалений таїландськими парламентарями законопроєкт надає ЛГБТК+ парам такі ж юридичні права і визнання, як і гетеросексуальним парам, зокрема права, пов'язані з успадкуванням, усиновленням і прийняттям рішень про охорону здоров'я.

«Законопроект являє собою монументальний крок вперед для прав ЛГБТК+ в Таїланді. Потенційний вплив цього законопроекту величезний. Він не тільки змінить життя незліченної кількості пар, але й сприятиме створенню більш справедливого і рівноправного суспільства для всіх», – розповів представник неурядової організації Love Foundation Паньяфон Фіфатхунарнон.

До цього в Азії одностатеві шлюби легалізували лише у двох країнах – у Тайвані (у 2019 році) та в Непалі (у 2023 році).

Нагадаємо, перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів.

Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.

Раніше з нагоди Міжнародного дня боротьби з гомофобією у Польщі вперше в одному з костелів благословили одразу 10 одностатевих пар.

Як повідомлялося, Православна церква України не благословлятиме одностатеві шлюби, тому що «це суперечить християнському вченню»

Теги: одностатеві шлюби ЛГБТ Таїланд

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