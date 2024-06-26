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Байден помилував військових, засуджених за ЛГБТ-стосунки в армії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден помилував військових, засуджених за ЛГБТ-стосунки в армії
Помилування стосується військових, які вступали в «неприродні статеві відносини»
фото з відкритих джерел

Рішення американського президента не позбавляє людину судимості автоматично

Президент США Джо Байден помилував американських військовослужбовців, засуджених за вже скасовану заборону на ЛГБТ-стосунки в армії. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Помилування стосується військових, засуджених за 125 статтею Єдиного кодексу військової юстиції, відповідно до якої люди, які вступали в «неприродні статеві відносини», вважалися винними у содомії. Таке американське законодавство було чинним з 1954 по 2013 роки, коли його переписав конгрес.

«Попри їхню мужність і велику самопожертву, тисячі військовослужбовців ЛГБТК+ були змушені звільнитися з армії через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Деякі з цих патріотичних американців потрапили під військовий суд і десятиліттями несли тягар цієї великої несправедливості», – зазначив Байден.

Водночас рішення американського лідера не позбавляє людину судимості автоматично, а дозволяє військовим подати відповідне прохання.

The Guardian пояснює, згідно з рішенням військові ЛГБТК+, яких засудили винятково на підґрунті їхньої сексуальної орієнтації, можуть подати заявку на отримання свідоцтва про помилування, яке надасть змогу отримувати утримані виплати.

Нагадаємо, перша православна країна у світі легалізувала одностатеві шлюби. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів.

Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.

Раніше з нагоди Міжнародного дня боротьби з гомофобією у Польщі вперше в одному з костелів благословили одразу 10 одностатевих пар.

Як повідомлялося, Православна церква України не благословлятиме одностатеві шлюби, тому що «це суперечить християнському вченню».

Читайте також: Перша країна в Південно-Східній Азії легалізувала одностатеві шлюби
Теги: ЛГБТ США Джозеф Байден

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