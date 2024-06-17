Мер Івано-Франківська втрапив у скандал після висловлювань про Марш рівності

Голова KyivPride звинуватила міського голову Івано-Франківська у тому, що він «не виконує свою роботу щодо сприяння правам людини»

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відреагував на Марш рівності, який відбувся у Києві вчора, 16 червня. Зокрема, Марцінків на своїй сторінці у Facebook заявив, що паради в Києві – це «від лукавого».

«Паради в Києві – це картинка негативу для цілого світу і картинка пропаганди в рашці! Тільки традиційні християнські родинні цінності. Все решта – від лукавого», – написав він.

Користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на слова мера Івано-Франківська скріншот

Зокрема, заяву мера Івано-Франківська вже прокоментувала голова KyivPride Анна Шаригіна.

«Цікаво, що меру Івано-Франківська досі небайдуже на те, як і що подумають у Росії. Недоречно озвучувати думки, які роз'єднують українське суспільство замість того, щоб підтримувати тих, хто потребує цієї підтримки», – заявила Шаригіна.

Марш Рівності - "КиївПрайд" проходить у Києві вперше з початку повномасштабної війни



📹: Ян Доброносов/Telegraf pic.twitter.com/v66H7phrb1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2024

Шаригіна також припустила, чому в Івано-Франківську не проводять подібні заходи.

«Міський голова недостатньо або взагалі не виконує свою роботу щодо сприяння правам людини. Робота мера – це ще й сприяння таким правам. І ЛГБТК+ люди почувають себе в Івано-Франківську небезпечно, щоб вийти на прайд», – додала вона.

Нагадаємо, у Києві вперше з початку повномасштабної війни в Україні відбувся Марш рівності (КиївПрайд). Участь у заході взяли активісти, представники дипломатичних місій та міжнародних організацій, політики іноземних держав та міжнародні спостерігачі.

До слова, раніше пресслужба КиївПрайду повідомляла, що з безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей – не більше 500 осіб, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери.

Зазначимо, що востаннє Марш рівності у Києві відбувався ще у вересні 2021 року. тоді акція зібрала 7 тис. учасників та учасниць.