Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ

Проєкти пропонують заборонити зміну статі, усиновлення та опіку над неповнолітніми для одностатевих пар

Сьогодні, 27 червня, парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ. Про це пише «Ехо Кавказу».

Проєкти пропонують заборонити зміну статі, усиновлення та опіку над неповнолітніми для одностатевих пар, а також проведення зборів, спрямованих на «популяризацію» одностатевих шлюбів, зміну статі, усиновлення дітей одностатевою парою.

Крім того, пропонується заборонити поширення у творах, програмах та інших матеріалах контент про одностатеві шлюби, інцест, всиновлення дітей одностатевими парами та операції зі зміни статі.

Грузинські депутати також хочуть встановити 17 травня нове державне свято – День святості сімʼї. Цього дня у світі відзначають День боротьби проти гомофобії та трансфобії.

Владна партія «Грузинська мрія» планує затвердити законопроєкти у другому і третьому читанні під час осінньої сесії, яка відкриється у вересні – незадовго до проведення парламентських виборів 26 жовтня.

Грузинський проєкт фактично повторює аналогічні уже ухвалені російські закони про заборону пропаганди ЛГБТ.

Як раніше повідомлялося, владна партія «Грузинська мрія» внесе до парламенту новий пакет законопроєктів, що обмежує права ЛГБТ.