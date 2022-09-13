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Зв'язок із Кадировим. Російські боксери й досі уникають покарання: озвучено причини

Надія Клочко
glavcom.ua
Зв'язок із Кадировим. Російські боксери й досі уникають покарання: озвучено причини
Аліна Шатернікова намагалася добитися покарання для боксерів із Росії за підтримку війни
фото з відкритих джерел

Зусилля українських зіркових спортсменів, які вимагали покарання для російських боксерів, що підтримують війну Росії проти України, виявилися марними

Зірок російського боксу, попри криваву війну Росії проти України, не усувають від поєдинків за титули, адже у спорті продовжують правити російські гроші. Про це розповіла віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, повідомляє Obozrevatel.

Колишня чемпіонка світу Шатернікова зазначила, що після початку повномасштабної війни в Україні було виконано велику роботу з метою покарати російських боксерів за їх підтримку війни – мовчазну чи явну. Але провідні організації, наприклад, не вважають Артура Бетербієва представником РФ, незважаючи на його тісний багаторічний зв'язок із головою Чечні Кадировим.

Артур Бетербієв протягом багатьох років тісно спілкується з головою Чечні Кадировим
Артур Бетербієв протягом багатьох років тісно спілкується з головою Чечні Кадировим

«Ви не уявляєте, стільки листів я написала щодо Бетербієва та Бівола, скільки ми зробили звернень, а також були звернення, які підписувала наша величезна боксерська спільнота та журналісти. Ми робили переклад, я відправляла, але, на жаль, крім нас, країни, яка страждає від агресії Росії, яка залита кров'ю і щодня втрачає своїх людей, цей біль ніхто більше не відчуває.

Світом, на жаль, продовжують правити гроші, тому маємо те, що маємо. Мене дуже дратувало, що на всі наші листи ніхто не відповідав. А не відповідали, тому що вони не мали об'єктивних аргументів», – розповіла колишня чемпіонка.

Шатернікова зізналася, що розчарувалася в багатьох людях. Хоча тут треба пам'ятати, як зауважила ексчемпіонка, їм не зрозуміти, що відчуває людина, яка живе у країні, де триває війна, якщо самі вони через це не проходили.

«Нас розуміють лише українці. Треба пройти через усе це, щоб зрозуміти, який це жах, коли навколо тебе гинуть люди і ти не знаєш, чи завтра житимеш, чи ні», – розповіла віцепрезидентка Ліги професійного боксу України.

На зауваження журналістів, що з усіх провідних боксерських організацій, напевно, найбільше розчарувала WBC, яка має представництво у Києві та тісні зв'язки з братами Кличками, Шатернікова зазначила, що Всесвітня боксерська рада допомогла Україні фінансово. Хоча санкціонує бої своєму чемпіону напівважкої ваги Артуру Бетербієву, який має ще й громадянство Канади.

«В особистих розмовах вони намагалися нам пояснити, що Бетербієв – це боксер з Канади. А я висилала їм купу фотографій, на яких були всі ці обіймашки з Кадировим, подаровані йому авто тощо. І що ця людина чи нелюд, тому що, як взагалі можна підтримувати війну... А вони тоді просто відмовчувалися», – розповіла Аліна.

Водночас спортсменка додала, що організація відповіла згодою на її прохання про фінансову допомогу.

«Коли я звернулася до них з приводу фінансової допомоги, щоб, наприклад, відбудувати будинок, зруйнований російськими окупантами у Новій Димерці, вони повністю цей проєкт профінансували. Тобто з ганебної для них ситуації вони виходили так, що допомагали і продовжують допомагати Україні та її людям», – додала Шатернікова.

Також віцепрезидентка Ліги професійного боксу України розповіла, що легендарний український боксер Володимир Кличко особисто розмовляв і з резидентом WBA, і з головою WBC, але, на жаль, вони продовжували стояти на своєму, що у Бетербієва паспорт громадянина Канади.

«Ми всі розуміємо, що це просто відмазки. На жаль, але у світі продовжують існувати подвійні стандарти, і для більшості значення мають гроші», – підсумувала Шатернікова.

Нагадаємо, раніше знаменита гімнастка Стелла Захарова звернулася до українців із проханням. Вона закликала українців звертати увагу на перемоги всіх українських спортсменів і не пишатися тільки перемогою боксера Олександра Усика. 

Теги: війна бокс

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