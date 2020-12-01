Відома українська спортсменка стала заступницею голови техкому європейської федерації

Анна Сорокіна – бронзова призерка Олімпіади-2000

Бронзова призерка Олімпіади-2000 зі стрибків у воду Анна Сорокіна стала заступницею голови технічного комітету Європейської ліги плавання (LEN).

Позавчора новообране бюро Європейської ліги плавання зібралося на своє перше засідання. Усі члени одноголосно затвердили склад різних комітетів LEN та відповідних бюро зв’язків. Українка Анна Сорокіна, яка з 2006-го була членом технічного комітету, стала заступницею голови цього органу терміном на чотири роки.

До складу технічного комітету з синхронного плавання увійшла майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії Анастасія Петренко, а до таких видів спорту, як плавання та плавання на відкритій воді – Сергій Лизак та Олексій Єсипенко відповідно.

Україна має сильне представництво у Європейській лізі плавання. Вдруге на посаду віце-президента організації обрано Андрія Власкова, який очолює федерацію плавання України.

«Ми всі знаємо, наскільки важливу роботу виконують ці комітети. Вони є двигунами, що лежать в основі діяльності LEN. Для мене було честю побачити довгий список чудових номінантів, поданих нашими національними федераціями. Європа – це континент, де маємо багато професіоналів, які володіють знаннями та досвідом в організації й проведенні змагань. Це робить нас №1 у світі, і це робить LEN дуже сильним спортивним інститутом», – наголосив президентом Європейської ліги плавання Паоло Бареллі.

Джерело: Федерація зі стрибків у воду України