Відомий легкоатлет звинувачує Федерацію. Та пояснює відсутність фінансування допінгом



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За плечима 29-річного Ігоря Главана дві Олімпіади УНІАН

Ігор Главан не згоден зі своїм становищем

Відомий український легкоатлет, майстер спортивної ходьби Ігор Главан звинувачує національну Федерацію легкої атлетики в тому, що вона не виділяє йому окладу члена штатної збірної України і не фінансує тренувальних зборів.

«Твориться свавілля, мені ніхто нічого не пояснює, - каже Главан в коментарі «Главкому». – Телефоную президенту ФЛАУ Ігореві Гоцулу, а він спрямовує до старшого тренера збірної Дениса Тобіаса. Тобіас говорить, що мені продовжили дискваліфікацію, посилається на інформацію з сайту Athleticsintegrity.org, але жодних документальних підтверджень надати не може. Це абсурд. Особливо з урахуванням, що ФЛАУ допустила мене до участі в чемпіонаті України, де я виконав всі умови для участі в командному чемпіонаті світу з ходьби. Проте на збір в Анталію, де готується команда, мене не взяли. Змушений за свій кошт тренуватися в Киргизстані».

Зауважимо, що бронзовий призер командного чемпіонату світу-2016 Главан, який посідав також четверте місце на «класичній» світовій першості серед скороходів на 20 кілометрів у Пекіні-2015, був дискваліфікований на два роки через проблеми з допінгом, починаючи з 25 липня 2017 року. Відповідно термін відсторонення мав сплинути.

«Термін дискваліфікації сплинув, але на сайті Athletics Integrity Unit напроти прізвища Главан вказано, що Ігор не може виступати до 7 грудня 2020 року, - коментує ситуацію прес-секретар ФЛАУ Олександр Даниленко. – ФЛАУ звернулася до Національного антидопінгового центру та AIU за роз'ясненнями з цього приводу, про що спортсмену було повідомлено. На відповідь очікуємо, поки що її не має. Доки це питання не буде розв'язане, бюджетних коштів на підготовку витрачати не можна».

Прокоментував пан Даниленко інформацію й стосовно зарплатні: «Главан мав особисто привезти у відділ кадрів Міністерства документи для прийому на роботу. Він це зробив, але не в повному обсязі надав документи щодо військового обліку».

Главан стверджує, що всі документи надав.