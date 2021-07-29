Хижняк залишився один. Рогава вилетів з Олімпіади

Цотне Рогава вразив лише одного суддю

На Іграх у Токіо третій український боксер припинив боротьбу в першому колі змагань

Лише один українець, Олександр Хижняк, зумів подолати перше коло змагань боксерів на Олімпіаді. Раніше припинили боротьбу Микола Буценко та Ярослав Харциз, а сьогодні, 29 липня, вилетів і важковаговик Цотне Рогава.

У першому поєдинку 28-річний боксер зустрічався з британцем Фрейзером Кларком. Рогава вибрав контратакувальну тактику, але його одиночні удари вразили лише одного суддю. Четверо інших віддали перевагу Кларку.

На турнірі боксерів, крім Хижняка, продовжує боротьбу українська боксерка Ганна Лисенко. Бій 1/4 фіналу вона проведе 30 липня.