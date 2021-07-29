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    Хижняк залишився один. Рогава вилетів з Олімпіади

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    Цотне Рогава вразив лише одного суддю - Хижняк залишився один. Рогава вилетів з Олімпіади
    Цотне Рогава вразив лише одного суддю
    Фото з відкритих джерел

    На Іграх у Токіо третій український боксер припинив боротьбу в першому колі змагань

    Лише один українець, Олександр Хижняк, зумів подолати перше коло змагань боксерів на Олімпіаді. Раніше припинили боротьбу Микола Буценко та Ярослав Харциз, а сьогодні, 29 липня, вилетів і важковаговик Цотне Рогава.

    У першому поєдинку 28-річний боксер зустрічався з британцем Фрейзером Кларком. Рогава вибрав контратакувальну тактику, але його одиночні удари вразили лише одного суддю. Четверо інших віддали перевагу Кларку.

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    На турнірі боксерів, крім Хижняка, продовжує боротьбу українська боксерка Ганна Лисенко. Бій 1/4 фіналу вона проведе 30 липня.

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    Теги: Олімпіада Цотне Роґава
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    Хижняк залишився один. Рогава вилетів з Олімпіади