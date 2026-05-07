«Шахтар» розкрив склад на другий півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»

Арда Туран обрав одинадцятку на матч-відповідь

Тренерський штаб донецького «Шахтаря» визначився з основою на другий поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій проти лондонського «Крістал Пелас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч «Крістал Пелас» – «Шахтар» відбудеться 7 травня 2026 року на стадіоні «Селгерст Парк» у британській столиці. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 22:00 за київським часом. Перший матч закінчився перемогою англійського колективу (3:1).

Стартовий склад «Шахтаря» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференціій

«Гірники» вийдуть в тому ж кадровому поєднанні, що й тиждень тому. Місце у воротах займе Дмитро Різник. Лінію оборони утворять бразильці Вінісіус Тобіас і Педро Енріке (на флангах) та українці Валерій Бондар і Микола Матвієнко (в центрі). Четвертий українець в основі – півзахисник Олег Очеретько.

Поруч із ним діятимуть Педріньйо та Гомес. Ще три представники Бразилії відповідатимуть за атакувальні дії. На флангах гратимуть Аліссон та Егіналдо. Кауан Еліас вийде на вістрі атаки команди Арди Турана.

Повний стартовий «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Педріньйо, Гомес, Очеретько – Аліссон, Еліас, Егіналдо.

Історія очних зустрічей

Минулого четверга команди зустрілися вперше. «Пелас» приголомшив команду Турана надзвичайно швидким голом. Нападник Сарр відкрив рахунок уже на 1-й хвилині. «Гірники» повторили цей трюк на старті другої половини, коли забитий м'яч до свого активу записав хавбек Очеретько. Та розвинути локальний успіх «Шахтарю» не вдалося. А от «орли» відзначилися ще двічі. Вдруге вивів лондонців уперед хавбек Камада. А під завісу зустрічі форвард Ларсен зробив вагому заявку на вихід у фінал від підопічних Гласнера.

Де дивитися матч «Крістал Пелас» – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

