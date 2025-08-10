«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду

Багатскіс не добирав слів після гри зі Словаччиною

Багатскіса обурила відмова кількох українських баскетболістів грати за збірну

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував перемогу над Словаччиною у пре-кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

«Я був в Україні. Ми грали в баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, було багато глядачів. Справді, я б сказав, що хочеться якнайшвидше повернутися, бо для цих хлопців… Вибачте за мої емоції. Так, ці хлопці присвячують себе, приїжджають у збірну, тренуються, пітніють, бʼються. Деякі, вибачте, виродки… Не приїжджають у збірну», – сказав Багатскіс.

Нагадаємо, перед стартом пре-кваліфікації чемпіонат світу-2027 Багатскіс повідомив, що українські баскетболісти, які виступають у США, відмовилися грати за збірну України. Зокрема, мова йшла про Святослава Михайлюка, Олексія Леня, Максима Шульгу та Дмитра Скапінцева.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.