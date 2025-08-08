Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи

Україну чекає боротьба за підсумкові 5-8 місця на чемпіонаті Європи

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу програла Болгарії з рахунком 60:66 в матчі другого етапу чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда почала гру з ривка 4:0, але розвити успіх не вдалось і скоро Болгарія заволоділа ініціативою на майданчику. До кінця першої чверті суперниці заробити перевагу 10 очок і виграли першу чверть 19:9.

Надалі на майданчику була рівна гра – українки скорочували своє відставання до 3-5 очок, після чого Болгарія повертала собі комфортну перевагу. Болгарія не вигравала більше 13 очок, тоді як Україна не наближалась ближче ніж на 3 очка. Наприклад, як в четвертій чверті, коли українки зробили рахунок 52:55 і пропустили ривок суперниць 10:2.

Найрезультативнішою у нашому складі стала Еліна Синякова, яка набрала 15 очок, 7 підбирань та 1 блок-шот (РЕ 12). Серафима Тиха записала до активу 13 очок.

Поразка означає, що далі Україну чекає боротьба за підсумкові 5-8 місця на чемпіонаті Європи. Після дня відпочинку у суботу українки зустрінуться зі Словаччиною.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В. Група Е

Мішкольц, Угорщина

Болгарія – Україна 66:60 (19:9, 16:17, 16:14, 15:20)

Україна: Тиха 13 + 4 передачі + 4 перехоплення, Тинщук 12, Тупало 10 + 5 підбирань, Черниш 0, Синякова 17 + 7 підбирань – старт; Куценко 5, Лавринець 2 + 5 підбирань + 4 передачі, Виповська 1, Шахватова 0, Петришак 0, Богаченко 0

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.