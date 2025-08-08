Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
У суботу українки зустрінуться зі Словаччиною

Україну чекає боротьба за підсумкові 5-8 місця на чемпіонаті Європи

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу програла Болгарії з рахунком 60:66 в матчі другого етапу чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда почала гру з ривка 4:0, але розвити успіх не вдалось і скоро Болгарія заволоділа ініціативою на майданчику. До кінця першої чверті суперниці заробити перевагу 10 очок і виграли першу чверть 19:9.

Надалі на майданчику була рівна гра – українки скорочували своє відставання до 3-5 очок, після чого Болгарія повертала собі комфортну перевагу. Болгарія не вигравала більше 13 очок, тоді як Україна не наближалась ближче ніж на 3 очка. Наприклад, як в четвертій чверті, коли українки зробили рахунок 52:55 і пропустили ривок суперниць 10:2.

Найрезультативнішою у нашому складі стала Еліна Синякова, яка набрала 15 очок, 7 підбирань та 1 блок-шот (РЕ 12). Серафима Тиха записала до активу 13 очок.

Поразка означає, що далі Україну чекає боротьба за підсумкові 5-8 місця на чемпіонаті Європи. Після дня відпочинку у суботу українки зустрінуться зі Словаччиною.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В. Група Е

Мішкольц, Угорщина

Болгарія – Україна 66:60 (19:9, 16:17, 16:14, 15:20)

Україна: Тиха 13 + 4 передачі + 4 перехоплення, Тинщук 12, Тупало 10 + 5 підбирань, Черниш 0, Синякова 17 + 7 підбирань – старт; Куценко 5, Лавринець 2 + 5 підбирань + 4 передачі, Виповська 1, Шахватова 0, Петришак 0, Богаченко 0

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. 

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший поєдинок Україна проведе проти Данії
Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи
6 серпня, 17:34
Минулого сезону Суперліги Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
6 серпня, 11:09
Швейцарія стане першим суперником України
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
6 серпня, 09:20
В останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця
Збірна України з баскетболу U-18 розгромила Ірландію на чемпіонаті Європи
2 серпня, 17:59
Українці зіграють у групі Е, де їх суперниками будуть збірні Азербайджану та Ірландії
Збірна України U-18 продовжить виступи на Євробаскеті матчами за 17-22 місця
31 липня, 11:41
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
29 липня, 18:36
21-річна Христина Кулєша визначилась з клубом
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Австрії
26 липня, 17:58
Україна займає четверте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3
Визначилися суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії у Сумгаїті
22 липня, 15:40
Сьогодні наша команда протистоятиме збірній Чехії
Україна поступилась Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу U-20
17 липня, 10:10

Новини

Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону забив гол у дебютному матчі у футболі
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону забив гол у дебютному матчі у футболі
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
«Полісся» розгромило «Пакш» у першій грі кваліфікації Ліги конференцій
«Полісся» розгромило «Пакш» у першій грі кваліфікації Ліги конференцій
«Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи
«Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи
Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»
Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
25K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3032
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua