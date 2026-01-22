Стало відомо, коли повернеться до гри один із лідерів «Барселони»

Педрі пропустить щонайменше вісім матчів «Барселони»

У «Барселоні» розповіли, скільки через травму пропустить центральний півзахисник Педрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вчора, 21 січня 2026 року, Педрі асистом допоміг «Барселоні» обіграти «Славію» (4:2) у матчі Ліги чемпіонів у Празі. На 61-й хвилині протистояння 23-річного іспанця вимушено замінили.

Тести підтвердили, що гравець отримав травму правого підколінного сухожилля. Очікується, що на відновлення в Педрі піде один місяць. До березня 2026 року «Барселона» проведе не менше восьми поєдинків у всіх турнірах.

На рахунку іспанця два гола й вісім асистів у 25-ти матчах поточної кампанії. Його контракт із каталонським клубом розраховано до кінця червня 2030 року.

«Барселона» лідирує в іспанському чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів перебуває на дев'ятій сходинці. Підопічні Гансі Фліка нещодавно виграли Суперкубок Іспанії, а також дісталися 1/4 фіналу Кубка країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст збірної України претендує на дві індивідуальні нагороди в Іспанії.