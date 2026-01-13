Головна Спорт Новини
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії
Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі

«Барселона» обіграла «Реал» Луніна у Саудівській Аравії з рахунком 3:2

Український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін несподівано став зіркою соціальних мереж під час матчу Суперкубка Іспанії проти «Барселони». Про це повідомляє «Главком».

У вирішальному поєдинку Ель Класіко каталонці здобули перемогу над «Реалом» з рахунком 3:2. Лунін провів матч на лаві запасних, однак це не завадило йому опинитися в центрі уваги вболівальників.

Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі. Цей кадр швидко розлетівся мережею й став вірусним.

Авторка одного з найпопулярніших дописів назвала Луніна «найрозумнішим українцем», пожартувавши, що він перейшов до «Реала», аби дивитися всі матчі з найкращого місця – лави запасних мадридців – і не платити за спортивні підписки для перегляду гри.

Нагадаємо, захисник «Барселони» Пау Кубарсі непристойним жестом провокував уболівальників «Реала» після перемоги у Суперкубку Іспанії.

Після фінального свистка 18-річник Кубарсі підійшов до бічної лінії поля і кілька разів продемонстрував трибунам непристойний жест.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

