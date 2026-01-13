Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії

Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі

«Барселона» обіграла «Реал» Луніна у Саудівській Аравії з рахунком 3:2

Український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін несподівано став зіркою соціальних мереж під час матчу Суперкубка Іспанії проти «Барселони». Про це повідомляє «Главком».

У вирішальному поєдинку Ель Класіко каталонці здобули перемогу над «Реалом» з рахунком 3:2. Лунін провів матч на лаві запасних, однак це не завадило йому опинитися в центрі уваги вболівальників.

Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі. Цей кадр швидко розлетівся мережею й став вірусним.

Авторка одного з найпопулярніших дописів назвала Луніна «найрозумнішим українцем», пожартувавши, що він перейшов до «Реала», аби дивитися всі матчі з найкращого місця – лави запасних мадридців – і не платити за спортивні підписки для перегляду гри.

Нагадаємо, захисник «Барселони» Пау Кубарсі непристойним жестом провокував уболівальників «Реала» після перемоги у Суперкубку Іспанії.

Після фінального свистка 18-річник Кубарсі підійшов до бічної лінії поля і кілька разів продемонстрував трибунам непристойний жест.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3