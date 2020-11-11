Визначене місце проведення легкоатлетичного Євро-2024

Українець Валерій Борзов та італієць П'єтро Маннеа після фіналу на стометрівці на Євро-1974 у Римі

Втретє змагання прийматиме Італія

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у 2024 році відбудеться у Римі. Таке рішення Рада Європейської легкої атлетики ухвалила 10 листопада на засіданні, яке відбувається в ці дні у віртуальному режимі.

Крім Рима, на проведення чемпіонату Європи також претендувало польське місто Катовіце. З його представниками обговорять можливість проведення чемпіонатів Європи у наступні роки, сповіщає офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Італія прийматиме чемпіонат Європи з легкої атлетики втретє в історії. До цього змагання відбувалися у Турині (1934) і Римі (1974). Крім того, це буде перший легкоатлетичний турнір такого рівня, починаючи з 1987 року, коли у Римі відбувався чемпіонат світу. Саме на ньому болгарка Стефка Костадінова встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту (2,09 м), який і досі нікому не вдалося побити.

Чемпіонат Європи відбудеться на відомому Олімпійському стадіоні, який приймав зазначені вище чемпіонати Європи і світу, а також Олімпійські ігри-1960. Щорічно атлети змагаються на ньому у рамках «Діамантової ліги», а після реконструкції 1990 року арена може вмістити 70 000 глядачів.

Додамо, що на римському Євро-1974 серед українців золото виграли Валерій Борзов (біг 100 м), Володимир Голубничий (ходьба 20 км), Валерій Підлужний (стрибки у довжину) і Надія Ткаченко (п’ятиборство).