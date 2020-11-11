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    Визначене місце проведення легкоатлетичного Євро-2024

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    Українець Валерій Борзов та італієць П'єтро Маннеа після фіналу на стометрівці на Євро-1974 у Римі - Визначене місце проведення легкоатлетичного Євро-2024
    Українець Валерій Борзов та італієць П'єтро Маннеа після фіналу на стометрівці на Євро-1974 у Римі
    Світлина - Riunnersclub

    Втретє змагання прийматиме Італія

    Чемпіонат Європи з легкої атлетики у 2024 році відбудеться у Римі. Таке рішення Рада Європейської легкої атлетики ухвалила 10 листопада на засіданні, яке відбувається в ці дні у віртуальному режимі.

     Крім Рима, на проведення чемпіонату Європи також претендувало польське місто Катовіце. З його представниками обговорять можливість проведення чемпіонатів Європи у наступні роки, сповіщає офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Італія прийматиме чемпіонат Європи з легкої атлетики втретє в історії. До цього змагання відбувалися у Турині (1934) і Римі (1974). Крім того, це буде перший легкоатлетичний турнір такого рівня, починаючи з 1987 року, коли у Римі відбувався чемпіонат світу. Саме на ньому болгарка Стефка Костадінова встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту (2,09 м), який і досі нікому не вдалося побити.

    Чемпіонат Європи відбудеться на відомому Олімпійському стадіоні, який приймав зазначені вище чемпіонати Європи і світу, а також Олімпійські ігри-1960. Щорічно атлети змагаються на ньому у рамках «Діамантової ліги», а після реконструкції 1990 року арена може вмістити 70 000 глядачів.

    Додамо, що на римському Євро-1974 серед українців золото виграли Валерій Борзов (біг 100 м), Володимир Голубничий (ходьба 20 км), Валерій Підлужний (стрибки у довжину) і Надія Ткаченко (п’ятиборство).

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    чемпіонат Європи Італія легка атлетика Володимир Голубничий стрибки у довжину Валерій Борзов Стефка Костадінова Надія Ткаченко Валерій Підлужний
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