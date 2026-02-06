Головна Спорт Новини
Трамп має «великі плани» на Олімпіаду-2026 – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Трамп має «великі плани» на Олімпіаду-2026 – ЗМІ
Трамп сподівається «просунути США як світового лідера в міжнародному спорті»

На церемонії відкриття зимової Олімпіади в Мілані буде присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс

Американська адміністрація розглядає Олімпіаду-2026 як важливу подію у просуванні США як «лідера світового спорту». Про це повідомляє Politico, інформує «Главком».

Згідно з службовою запискою Держдепартаменту, з якою ознайомилося Politico, Дональд Трамп має «великі плани на ці Олімпійські ігри». Білий дім сподівається «просунути Сполучені Штати як світового лідера в міжнародному спорті» і надати імпульсу тому, що Вашингтон називає «десятиріччям спорту в Америці».

США приймуть літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2028 році та зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2034 році, а також чемпіонат світу з футболу влітку 2026 року.

На церемонії відкриття зимової Олімпіади в Мілані буде присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 6 лютого.

Уперше відкриття Ігор відбуватиметься одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан із гірськими локаціями Альп.

Основне шоу церемонії під назвою «Harmony» прийматиме легендарний стадіон «Сан-Сіро», який у 2026 році відзначає своє 100-річчя. Постановником церемонії виступає Balich Wonder Studio.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом. Потенційна відсутність президента Франції Еммануеля Макрона на церемонії відкриття зимової Олімпіади може пояснюватися тим, що він не хоче опинитися на одній трибуні з віце-президентом США Джей Ді Венсом. 

