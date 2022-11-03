Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада

Завершилися матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, за підсумками яких стали відомі усі 16 учасників плей-оф турніру. Про це повідомляє «Главком».

З перших місць зі своїх груп до 1/8 фіналу вийшли «Наполі», «Порту», «Баварія», «Тоттенхем», «Челсі», «Реал», «Манчестер Сіті» та «Бенфіка». З других місць у раунд плей-оф пробилися «Ліверпуль», «Брюгге», «Інтер», франкфуртський «Айнтрахт», «Мілан», «РБ Лейпциг», дортмундська «Боруссія» та «Парі Сен-Жермен».

Таким чином, найбільш широко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА будуть представлені Німеччина («Баварія», «Айнтрахт» Ф, «РБ Лейпциг», «Боруссія» Д) та Англія («Тоттенхем», «Челсі», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль»). Три представники на цій стадії в Італії («Наполі», «Інтер», «Мілан»), два – у Португалії («Бенфіка», «Порту»), по одному – в Іспанії, Бельгії та Франції.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада. Переможці груп будуть сіяними, які посіли другі місця команди – несіяними. У першому раунді плей-оф не зустрінуться команди з однієї асоціації, а також грали в одній групі. Матчі 1/8 фіналу заплановані на 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня.