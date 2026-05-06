«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Другий півфінал турніру зіграють в Мюнхені

Сьогодні, 6 травня 2026 року, мюнхенська «Баварія» на стадіоні «Альянц Арена» зустрінеться з французьким «Парі Сен-Жермен» у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Баварія» – ПСЖ

Привабливішими на 12:35 6 травня виглядають шанси німецького гранда, переконані букмекери GGBET. На перемогу мюнхенців закладено коефіцієнт 1,63. Натомість на звитягу команди Луїса Енріке запропоновано кеф 4,15. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 5,65. Зате інша ситуація склалася з місцем у фіналі. На прохід «Баварії» закладено кеф 1,86. Тим часом путівку в останній раунд для ПСЖ оцінено балом 1,98. На тотал більше 5,5 запропоновано коефіцієнт 3,44.

Передматчевий стан команд

Після насиченого очного поєдинку суперники взяли перепочинок у національних чемпіонатах. Мюнхенці напівдругим складом розписали нічию з «Гайденгаймом» (3:3) у черговому турі Бундесліги. Голами в складі «ротен» відзначилися півзахисники Горецка (дубль) та Олісе.

Натомість ПСЖ у Лізі 1 не втримав перемогу над скромним «Лор'яном» (2:2). Парижани два рази виходили вперед, але «хеки» двічі зуміли повернутися в гру. Забиті м'ячі в лавах французького гранда до свого активу записали нападник Мбає та хавбек Заїр-Емері. Проте, й останній конкурент підопічних Луїса Енріке в боротьбі за титул – «Ланс» – втратив очки в звітному турі.

Орієнтовні склади команд

«Баварія»: Ноєр – Станішіч, Упамекано, Та, Лаймер – Кімміх, Павловіч – Олісе, Мусіала, Діас – Кейн

ПСЖ: Сафонов – Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Вітінья, Невеш, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Історія очних зустрічей

Минулого вівторка команди влаштували справжній фестиваль та виправдали вивіску дострокового фіналу. Домашню перемогу ПСЖ (5:4) дублями забезпечили нападники Кварацхелія та Дембеле. Їхній заспів одним голом підтримав півзахисник Невеш. Натомість для «Баварії» зберегли шанси на позитивний результат за підсумками двоматчевого протистояння форвард Кейн, хавбек Олісе, оборонець Упамекано та вінгер Діас.

Упродовж року турнірні шляхи суперників перетиналися ще двічі. У листопаді вони зустрілися у Парижі в основному раунді Ліги чемпіонів. Тоді гору взяв німецький гранд (2:1) з дублем Діаса. Гол Невеша став слабкою втіхою для ПСЖ. А от минулого літа французький колектив переграв Баварію у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу (2:0). Забиті м'ячі оформили нападники парижан Дуе та Дембеле.

Де дивитися матч «Баварія» – ПСЖ

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».