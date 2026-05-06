Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Парижани приїхали до Німеччини з мінімальною перевагою
фото: Reuters

Другий півфінал турніру зіграють в Мюнхені

Сьогодні, 6 травня 2026 року, мюнхенська «Баварія» на стадіоні «Альянц Арена» зустрінеться з французьким «Парі Сен-Жермен» у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Баварія» – ПСЖ

Привабливішими на 12:35 6 травня виглядають шанси німецького гранда, переконані букмекери GGBET. На перемогу мюнхенців закладено коефіцієнт 1,63. Натомість на звитягу команди Луїса Енріке запропоновано кеф 4,15. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 5,65. Зате інша ситуація склалася з місцем у фіналі. На прохід «Баварії» закладено кеф 1,86. Тим часом путівку в останній раунд для ПСЖ оцінено балом 1,98. На тотал більше 5,5 запропоновано коефіцієнт 3,44.

Передматчевий стан команд

Після насиченого очного поєдинку суперники взяли перепочинок у національних чемпіонатах. Мюнхенці напівдругим складом розписали нічию з «Гайденгаймом» (3:3) у черговому турі Бундесліги. Голами в складі «ротен» відзначилися півзахисники Горецка (дубль) та Олісе.

Натомість ПСЖ у Лізі 1 не втримав перемогу над скромним «Лор'яном» (2:2). Парижани два рази виходили вперед, але «хеки» двічі зуміли повернутися в гру. Забиті м'ячі в лавах французького гранда до свого активу записали нападник Мбає та хавбек Заїр-Емері. Проте, й останній конкурент підопічних Луїса Енріке в боротьбі за титул – «Ланс» – втратив очки в звітному турі.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Орієнтовні склади команд

«Баварія»: Ноєр – Станішіч, Упамекано, Та, Лаймер – Кімміх, Павловіч – Олісе, Мусіала, Діас – Кейн

ПСЖ: Сафонов – Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Вітінья, Невеш, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Історія очних зустрічей

Минулого вівторка команди влаштували справжній фестиваль та виправдали вивіску дострокового фіналу. Домашню перемогу ПСЖ (5:4) дублями забезпечили нападники Кварацхелія та Дембеле. Їхній заспів одним голом підтримав півзахисник Невеш. Натомість для «Баварії» зберегли шанси на позитивний результат за підсумками двоматчевого протистояння форвард Кейн, хавбек Олісе, оборонець Упамекано та вінгер Діас.

Упродовж року турнірні шляхи суперників перетиналися ще двічі. У листопаді вони зустрілися у Парижі в основному раунді Ліги чемпіонів. Тоді гору взяв німецький гранд (2:1) з дублем Діаса. Гол Невеша став слабкою втіхою для ПСЖ. А от минулого літа французький колектив переграв Баварію у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу (2:0). Забиті м'ячі оформили нападники парижан Дуе та Дембеле.

Де дивитися матч «Баварія» – ПСЖ

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Каноніри» підтримали тренд співвітчизників
«Арсенал» став п'ятим за вісім років клубом чемпіонату Англії у фіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 11:53
«Каноніри» претендують на два трофеї за підсумками сезону
«Арсенал» повторив клубний рекорд понад півстолітньої давності
Сьогодні, 10:19
Люка Шевальє розчарований ситуацією у Парижі
Одноклубник Забарного розгляне відхід із ПСЖ влітку
29 квiтня, 19:37
Маркіньйос переписав історію турніру
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
29 квiтня, 11:33
Суперники організували дев'ять голів на двох
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
29 квiтня, 10:04
Мануель Ноєр затримається в Мюнхені
«Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу про новий контракт
30 квiтня, 19:57
Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
29 квiтня, 12:41
Жуан Невес став однією з головних дійових осіб поєдинку проти мюнхенців
ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
29 квiтня, 00:11
Данте не братиме паузи між кар'єрами футболіста та тренера
Володар треблу з «Баварією» завершить кар'єру в 42 і матиме посаду в Мюнхені – журналіст
22 квiтня, 18:48

Новини

Чи здобуде перемогу клуб Забарного? Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ»
Чи здобуде перемогу клуб Забарного? Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ»
«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
«Реал» накинув оком на оборонця «Манчестер Сіті» – ЗМІ
«Реал» накинув оком на оборонця «Манчестер Сіті» – ЗМІ
Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»
Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»
«Арсенал» став п'ятим за вісім років клубом чемпіонату Англії у фіналі Ліги чемпіонів
«Арсенал» став п'ятим за вісім років клубом чемпіонату Англії у фіналі Ліги чемпіонів

Новини

Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26
Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
Сьогодні, 11:23
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну