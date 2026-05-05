Визначився сенсаційний переможець Чемпіонату світу зі снукеру

У Іцзе став другим китайцем, який виграв Чемпіонат світу

У Іцзе з Китаю став чемпіоном світу зі снукеру. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом Чемпіонату світу 22-річний У Іцзе не входив до переліку основних претендентів на титул.

У фіналі китаєць обіграв англійського снукериста Шона Мерфі. Доля чемпіонства визначилася у вирішальному 35 фреймі. У Іцзе зумів оформити серію на 85 очок і здобув загальну перемогу – 18:17.

У Іцзе став другим китайцем, який виграв Чемпіонат світу. У минулому році титул здобув Чжао Сіньтун.

Чемпіонат світу зі снукеру. Фінал

У Іцзе (Китай) – Шон Мерфі (Англія) 18-17

Нагадаємо, що британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу.

Шлях Стена Муді до омріяного дебюту в шеффілдському театрі «Крусібл» виявився тернистим не лише через високу конкуренцію, а й через серйозні проблеми зі здоров'ям, які ледь не поставили хрест на його участі в турнірі. Лише за добу до свого вирішального матчу проти китайського гравця Цзян Цзюня, Стен Муді перебував у лікарні з гострим тонзилітом (вірусне запалення мигдалин).

Стан спортсмена був настільки важким, що він не міг розмовляти, приймати їжу чи навіть пити воду. Медичний персонал наполягав на госпіталізації, проте Муді прийняв ризиковане рішення виписатися під власну відповідальність, заявивши, що пропуск матчу для нього є неприпустимим.

Отримавши курс інтенсивної терапії аниибіотиків, 19-річний снукерист вийшов до столу і в найнапруженішому поєдинку вирвав перемогу з рахунком 10:9.