Олімпійська фіналістка отримала пропозицію руки та серця після виступу

Наречений української фристайлістки Катерини Коцар зробив їй пропозицію руки та серця після того, як спортсменка забезпечила собі місце у фіналі бігейру

Для 25-річної української фристайлістки Катерини Коцар день кваліфікації на Олімпійських іграх-2026 став подвійно знаковим. Про це повідомляє «Главком».

Одразу після того, як спортсменка забезпечила собі місце у фіналі бігейру, на неї чекав особистий сюрприз: наречений Катерини публічно зробив їй пропозицію руки та серця.

Спортивний результат українки також став успішним – із сумою 155,50 бала вона посіла 11-те місце у відборі, що дозволило їй увійти до дванадцятки найкращих і пройти у вирішальну стадію змагань. Фінал за участю Коцар запланований на 16 лютого.

Також у цей день спортсменка скористалася моментом, щоб висловити свою громадянську позицію. На її екіпіруванні з'явився напис «Свобода пам'яті» – так Катерина відреагувала на дискваліфікацію іншого українського олімпійця, скелетоніста Владислава Гераскевича.

Як відомо, 7 лютого 2026 року, 25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар виступила у кваліфікації слоупстайлу на Олімпіаді-2026.

До слова, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.