Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 13 лютого

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Кирило Марсак може показати один з найкращих результатів в історії українського фігурного катання
фото: Imago

Українські спортсмени попри несправедливість продовжують свої виступи на головному спортивному форумі

У п'ятницю, 13 лютого 2026 року, пройде сьомий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Перші медалі будуть розіграні в скелетоні. На жаль, не зможе долучитися до їхнього розіграшу Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували за «шолом пам'яті». У трійці найкращих перебувають представники Великої Британії та Німеччини, які вестим

Також цього дня відбудуться перші поєдинки плейоф Олімпіади в хокеї: жіночі команди змагатимуться у чвертьфіналах. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад сьомого  дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
13 лютого
10:05 Керлінг Чоловіки. Канада – США
10:05 Керлінг Чоловіки. Велика Британія – Італія
10:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Норвегія
10:05 Керлінг Чоловіки. Швейцарія – Чехія
11:00 Сноубординг Сноубордкрос. Жінки. Попередній раунд
12:45 Лижні гонки 🥇 Роздільний старт, 10 км. Чоловіки
13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Фінляндія – Швеція
13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Італія – Словаччина
15:00 Біатлон 🥇 Спринт, 10 км. Чоловіки
15:05 Керлінг Жінки. Данія – Швеція
15:05 Керлінг Жінки. Китай – Швейцарія
15:05 Керлінг Жінки. США – Канада
15:05 Керлінг Жінки. Велика Британія – Південна Корея
15:41 Сноубординг 🥇 Сноубордкрос. Жінки. Фінал
17:00 Скелетон Жінки. Заїзд 1
17:00 Ковзани 🥇 10000 м. Чоловіки. 
17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група A. Франція – Чехія
17:40 Хокей Жінки. Чвертьфінал. Чехія – Швеція
18:48 Скелетон Жінки. Заїзд 1
20:00 Фігурне катання 🥇Одиночне катання. Чоловіки. Довільна програма
20:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – Китай
20:05 Керлінг Жінки. Чехія – Норвегія
20:05 Керлінг Жінки. Німеччина – Італія
20:05 Керлінг Жінки. Канада – Швеція
20:30 Скелетон Чоловіки. Заїзд 3
21:25 Сноуборд 🥇 Гафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:05 Скелетон 🥇 Чоловіки. Заїзд 4
22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група A. Канада – Швейцарія
22:10 Хокей Жінки. Чвертьфінал. США – Італія

Виступи українців 12 лютого

Перший змагальний тиждень Олімпіади завершиться одним з найбільш інтригуючих днів для України. Головною надією дня буде біатлоніст Дмитро Підручний, який неодноразово на великих стартах у спринтерських перегонах був близьким до нагороди.

Варто відзначити і фігуриста Кирила Марсака, який спробує встановити найкращий для України за 20 років результат в одиночному катанні серед чоловіків. Якщо українець без помилок відкатає довільну програму, це буде йому цілком до снаги, адже після короткої програми він йде одинадцятим. Стримані сподівання будуть на лижні перегони, де Олександр Лісогор змагатиметься у своїй найсильнішій дисципліні – 10-кілометровій гонці на час вільним стилем.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича. «Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

Теги: лижний спорт Олімпіада біатлон Дмитро Підручний спринт фігурне катання

