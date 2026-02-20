Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки

Розповідаємо про останній чоловічий біатлонний старт Олімпіади-2026

20 лютого 2026 року, о 15:15 за київським часом на зимових Олімпійських іграх розпочнеться чоловічий біатлонний мас-старт. «Главком» пропонує ознайомитися зі складами учасників гонки та шансами біатлоністів на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на чоловічий біатлонний мас-старт

Головними претендентами на перемогу вважаються відразу кілька біатлоністів. Перемога Еріка Перро станом на 9:25 20 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 4.5, Стурли Легрейда – 6, Йоган-Олава Ботна – 7, Емільєна Жаклена – 7. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота українцями Дмитром Підручним або Віталієм Мандзиним представлена показником 200.

Аналіз складу учасників гонки

Претендуватимуть на нагороди у мас-старті майже всі чемпіони та призери цієї зимової Олімпіади:

Ерік Перро у сезоні 2025/2026 двічі піднімався на п’єдестал пошани у гонках із масовим стартом. Крім того, результати олімпійських змагань показали, що він зараз перебуває у чудовій формі;

Ветле-Шостад Крістіансен на цих Іграх не опускався нижче 5-го місця, здобувши срібну нагороду у спринті;

Штурла Легрейд, окрім непоганої швидкості на дистанції, володіє і влучною стрільбою, що дозволило підніматися на подіум у всіх особистих гонках Олімпіади, і однозначно може допомогти у здобутті 4-ї нагороди;

Кантен-Фійон Майє. Олімпійський чемпіон спринту і двох естафет, на цій Олімпіаді демонструє хороші швидкісні показники. За умови хорошої стрільби, має усі шанси додати ще одну медаль до своєї колекції;

Емільєн Жаклен славиться швидкою стрільбою та ходом по дистанції. Слабкою ланкою є лише останнє коло, на якому француз може доволі багато програвати суперникам. Якщо вдасться протриматись, і за умови хорошої стрільби, нагорода не стане несподіванкою.

Поборотися за нагороди можуть і Томмазо Джакомель, Йоганнес Далє-Шевдаль та Себастьян Самуельсон, які протягом сезону показували чудові результати, проте через нестабільну стрільбу на Олімпіаді поки не змогли дотягнутися до особистих нагород. І мас-старт стане останньою нагодою це виправити. Тіньовим претендентом на перемогу може стати і Мартін Понсілуома, який дещо несподівано переміг у гонці переслідування. Якщо зможе підтримати таку ж статистику на стрільбищі, то його швидкісні показники є достатніми для медалі будь-якого ґатунку.

«Темною конячкою» в гонці з масовим стартом може стати також Кемпбел Райт, який здобув срібло у цій дисципліні на останньому етапі Кубка світу перед Олімпійськими іграми.

Результати сезону 2025/2026 у чоловічих мас-стартах

Ансі. На першій позиції розташувався Томмазо Джакомель, на другій – Ерік Перро, на третій – Ветле-Шостад Крістіансен.

Нове-Место. Переміг Ерік Перро, другий – Кемпбел Райт, третій – Сверре Дален Аспенс.

Де дивитися гонку

Чоловічий мас-старт, як і всі інші біатлонні гонки, в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки

Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включає 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.