Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки

Реклама
Артем Худолєєв, Олеся Садовнича
glavcom.ua
Артем Худолєєв, Олеся Садовнича
google social img telegram social img facebook social img
Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Дмитро Підручний та Віталій Мандзин пробилися до мас-старту
фото: Суспільне Спорт/Дмитро Євенко

Розповідаємо про останній чоловічий біатлонний старт Олімпіади-2026

20 лютого 2026 року, о 15:15 за київським часом на зимових Олімпійських іграх розпочнеться чоловічий біатлонний мас-старт. «Главком» пропонує ознайомитися зі складами учасників гонки та шансами біатлоністів на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на чоловічий біатлонний мас-старт 

Головними претендентами на перемогу вважаються відразу кілька біатлоністів. Перемога Еріка Перро станом на 9:25 20 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 4.5, Стурли Легрейда – 6, Йоган-Олава Ботна – 7, Емільєна Жаклена – 7. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота українцями Дмитром Підручним або Віталієм Мандзиним представлена показником 200.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про спорт. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Аналіз складу учасників гонки

Претендуватимуть на нагороди у мас-старті майже всі чемпіони та призери цієї зимової Олімпіади:

  • Ерік Перро у сезоні 2025/2026 двічі піднімався на п’єдестал пошани у гонках із масовим стартом. Крім того, результати олімпійських змагань показали, що він зараз перебуває у чудовій формі;
  • Ветле-Шостад Крістіансен на цих Іграх не опускався нижче 5-го місця, здобувши срібну нагороду у спринті;
  • Штурла Легрейд, окрім непоганої швидкості на дистанції, володіє і влучною стрільбою, що дозволило підніматися на подіум у всіх особистих гонках Олімпіади, і однозначно може допомогти у здобутті 4-ї нагороди;
  • Кантен-Фійон Майє. Олімпійський чемпіон спринту і двох естафет, на цій Олімпіаді демонструє хороші швидкісні показники. За умови хорошої стрільби, має усі шанси додати ще одну медаль до своєї колекції;
  • Емільєн Жаклен славиться швидкою стрільбою та ходом по дистанції. Слабкою ланкою є лише останнє коло, на якому француз може доволі багато програвати суперникам. Якщо вдасться протриматись, і за умови хорошої стрільби, нагорода не стане несподіванкою.

Поборотися за нагороди можуть і Томмазо Джакомель, Йоганнес Далє-Шевдаль та Себастьян Самуельсон, які протягом сезону показували чудові результати, проте через нестабільну стрільбу на Олімпіаді поки не змогли дотягнутися до особистих нагород. І мас-старт стане останньою нагодою це виправити. Тіньовим претендентом на перемогу може стати і Мартін Понсілуома, який дещо несподівано переміг у гонці переслідування. Якщо зможе підтримати таку ж статистику на стрільбищі, то його швидкісні показники є достатніми для медалі будь-якого ґатунку.

«Темною конячкою» в гонці з масовим стартом може стати також Кемпбел Райт, який здобув срібло у цій дисципліні на останньому етапі Кубка світу перед Олімпійськими іграми.

Результати сезону 2025/2026 у чоловічих мас-стартах

  • Ансі. На першій позиції розташувався Томмазо Джакомель, на другій – Ерік Перро, на третій – Ветле-Шостад Крістіансен.
  • Нове-Место. Переміг Ерік Перро, другий – Кемпбел Райт, третій – Сверре Дален Аспенс.

Де дивитися гонку

Чоловічий мас-старт, як і всі інші біатлонні гонки, в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

  • П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки
  • Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Читайте також:

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включає 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Олімпіада біатлон олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
6 лютого, 21:19
Франческа Лоллобріджида принесла Італії перше золото Олімпіади-2026
Олімпіада-2026. Усі медалісти за 7 лютого
7 лютого, 23:19
Владислав Гераскевич може отримати дискваліфікацію на Олімпіаді
МОК провів виховну бесіду з українським скелетоністом Гераскевичем: чого досягли сторони?
11 лютого, 21:56
Гераскевич: МОК перетворив ситуацію з «шоломом пам’яті» на театр абсурду
Загиблі діти та призери міжнародних змагань. Хто зображений на «шоломі пам'яті» Гераскевича
12 лютого, 09:00
Дмитро Підручний та Віталій Мандзин візьмуть участь в біатлонній естафеті
Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки Реклама
16 лютого, 20:55
Єнс Лурос Офтебру став лише другим в історії двоборцем, хто виграв золото однієї Олімпіади на двох різних трамплінах
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 17 лютого
18 лютого, 02:33
Українська чоловіча естафета три Олімпіади поспіль завершує змагання зі штрафними колами
Олімпіада 2026. Результати українців 17 лютого
18 лютого, 02:54
Швеція зіграє з США у 1/4 фіналу Олімпіади
Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026
18 лютого, 10:55
Оріоль Кардона Коль переписав історію іспанського спорту
Вперше за 54 роки іспанський спортсмен здобув золото зимової Олімпіади
Вчора, 18:28

Новини

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Чоловічий біатлонний мас-старт на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Олімпіада 2026. Результати українців 19 лютого
Олімпіада 2026. Результати українців 19 лютого

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну