Визначився склад юнацької збірної України з футболу для участі в турнірі у Швеції

Суперниками синьо-жовтих стануть однолітки з Норвегії, Данії та Швеції

Юнацька збірна України (гравці 2008 року народження) із 4-го до 9 вересня братиме участь у товариському турнірі у Швеції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Суперниками синьо-жовтих стануть однолітки з Норвегії, Данії та власне Швеції.

Володимир Самборський, який долучився до тренерського штабу юнацьких збірних України і керуватиме командою на вересневому зборі, викликав для підготовки до цього турніру 22 футболістів із 14 клубів.

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Ростислав Баглай («Шахтар» Донецьк), Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний (обидва – «Шахтар» Донецьк), Данило Огороднік («Динамо» Київ), Арсен Залипка («Рух» Львів), Артем Мурадян («Боруссія» М, Німеччина), Микита Мельник («Наполі», Італія), Станіслав Толстоліс («Насьональ», Португалія).

Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Балакай, Олександр Середа (усі – «Шахтар» Донецьк), Назар Іваськів («Динамо» Київ), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Андрій Король («Металіст 1925» Харків), Артем Корж («Полісся» Житомир), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Антон Мартинюк (ПСВ, Нідерланди).

Нападники: Захарій Захарків («Колос» Ковалівка), Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Ілля Меньшиков («Аустрія», Австрія).

Розклад матчів збірної України (U-18) на турнірі у Швеції

04.09.2025. Україна – Норвегія (18:30)

06.09.2025. Швеція – Україна (17:00)

09.09.2025. Україна – Данія (18:30)

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).